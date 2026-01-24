Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. До къде стигат мечтите на Аспарух Аспарухов?

До къде стигат мечтите на Аспарух Аспарухов?

  • 24 яну 2026 | 17:39
  • 599
  • 0

Световният вицешампион с България от 2025 година Аспарух Аспарухов от новия сезон се състезава за полския Шлепкс Малов (Сувалки). 25-годишният Аспарух Аспарухов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“До къде стигат мечтите ми и на моите съотборници в националния отбор? Искаме да печелим медали на големи първенства! Искаме да се класираме за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и там също да запишем отлично класиране. Искам да подобряваме играта си постоянно. Да надграждаме и да вървим напред?”, ”, заяви Аспарух Аспарухов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

