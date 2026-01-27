Популярни
Спалети: Идеалната възможност да покажем добрата си форма

  • 27 яну 2026 | 20:21
  • 305
  • 0
Спалети: Идеалната възможност да покажем добрата си форма

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети заяви, че неговият тим няма да страда от необходимост от това да постигне резултат на всяка цена в утрешното си гостуване на Монако и именно този факт трябва да освободи футболистите му да покажат най-доброто, на което са способни. Бившият селекционер на “скаудра адзура” посочи, че “бианконерите” ще срещнат силен тим, но целта им е да спечелят. Италианският гранд заема 15-ата позиция, но е в серия от три последователни победи в турнира. Въпреки всичко те ще се нуждаят от огромен късмет и отлично стечение на обстоятелствата, за да достигнат до първата осмица и да избегнат плейофния кръг в ШЛ през февруари. Френският тим от своя страна е едва на 21-ата позиция и се нуждае от задължителен успех, за да продължи да запази мястото си сред първите 24 тима.

Конте направи забележка на Спалети и отговори на нападката на бивш свой играч
Конте направи забележка на Спалети и отговори на нападката на бивш свой играч

“Няма по-добър момент да демонстрираме добрата си форма. Ние няма да бъдем притиснати от нуждата от задължителен добър резултат и ще видим това как ще ни освободи психически. Те не могат да си позволят да правят сметки, не могат да чакат, нуждаят се от задължителна победа. Ще имаме един отворен мач срещу силен съперник. Ще направя няколко промени в състава, защото играхме само преди два дни. Ще дадем шанс на играчи, които тренират всеки ден, но играят по-малко. Копмайнерс ще играе в халфовата линия. Ще преценим състояние на Бремер и Гати, Опенда също ще играе. Дали ще отговоря на Конте? Ако това са проблеми свързани с Шампионската лига…”, заяви Спалети.

Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз
Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз
Снимки: Gettyimages

