Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че е много трудно да бъде успокоен шума около отбора с оглед на негативните резултати. Мърсисайдци са обект на много сериозни критики за представянето си в последните седмици, след като нямат успех в пет поредни двубоя в първенството. В контраст с тези резултати “червените” са четвърти в основната фаза на Шампионската лига с пет победи и две поражения, а утре ще се изправят срещу Карабах. Нидерландецът направи и друго противоречиво признание, отдавайки триумфа с титлата през миналия сезон на отпадането от ШЛ на 1/8-финалите от бъдещия шампион ПСЖ. Слот акцентира и върху слабото представяне на неговите футболисти в двете наказателни поле.

“Ще бъде наистина трудно да успокоим шума около клуба, особено с позицията, която заемаме в първенството. Всеки един лош резултат ще вдигне напрежението още. Но това може да се очаква, когато допуснеш толкова много загуби в началните месеци от сезона. Не е възможно обстановката да бъде успокоена в клуб като този, ако не се бориш за титлата. Това, което ще кажа сега, може би не е в моя полза, но може би причината да спечелим титлата през миналата година е именно отпадането от ПСЖ на осминафиналите. Те ни победиха и това ни даде възможност да се готвим за по един мач на седмица. Арсенал трябваше да играе по два по това време и загуби няколко точки.

Имаме наистина добър отбор, стига да не се стига до двете наказателни полета. Начинът, по който изнасяме топката и стигаме до наказателното поле е добър, срещу Борнемут много пъти бяхме в позициите, на които бих искал да бъдем, но трябва да подобрим завършващата фаза. В другото наказателно пък пък даваме много шансове на противника. Пълен дисбаланс. Забъркали сме голяма каша. Ако можем да подобрим представянето си в двете наказателни полета, то тогава имаме шанс да постигнем нещо специално до края на сезона. Ако се подобрим само в едното, тогава имаме шанс да имаме добър сезон. Ако не направим нито едно от двете, тогава напрежението ще нараства,” обясни нидерландецът.

Той посочи и възможността на треньора на Карабах да направи цели единайсет ротации в своя тим преди мача срещу Ливърпул. Нещо, което е невъзможно за английските отбори. Слот се оплака от големия брой контузени през този сезон и малкия състав, с който разполага.

“Аз не мога да направя това, което направи треньорът на Карабах, а именно да излезе с коренно различен отбор преди срещата по между ни. Не съм разтревожен, че разполагаме с малък тим, но това създава трудности. Срещу Борнемут предпочитах да стартирам с Екитике на върха на атаката, но със само един играч на тази позиция за следващите няколко месеца, трябва по-внимателно да следя натоварванията му. Трябва да подчертая уважението си към футболистите, с които разполагаме. Почти постоянно едни и същи играчи играят. И все пак, когато губим, сме подложени на критика, която е заслужена. Много е трудно да се намери правилния баланс, особено когато трябва да се справяме с дългосрочни травми. Ако срещу Борнемут имах възможност да пусна в игра Исак, а не Екитике, не мисля, че някой би се оплакал. Ако накарам Конър Брадли да играе в два поредни мача, той не е свикнал с такива натоварвания и ще се контузи. Смятам, че хората щяха да проявяват доста по-голямо разбиране, ако знаеха с какви неща трябва да се справяме,” заяви Арне Слот.

