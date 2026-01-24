Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  Кейн с обяснение за загубатаа

Кейн с обяснение за загубатаа

  • 24 яну 2026 | 22:55
  • 438
  • 0

Хари Кейн сподели своята теория за поражението на неговия Байерн (Мюнхен) с 1:2 в домакинството на Аугсбург от 19-ия кръг на германската Бундеслига. Това бе първо поражение на баварците в германския шампионат от 8.3.2025 г., както и въобще второ през сезона.

Надменен Байерн бе шокиран от Аугсбург за голяма сензация в баварското дерби
Надменен Байерн бе шокиран от Аугсбург за голяма сензация в баварското дерби

„Играхме добре през първото полувреме. Мисля, че заслужавахме преднина от един гол и имахме моменти, в които на практика можехме да си осигурим победата. Последният удар не беше съвсем точен, подаването беше добро, а вратарят направи няколко добри спасявания. А когато резултатът е 1:0, играта винаги е отворена, без значение срещу кого играеш – можеш да бъдеш наказан за това”, каза Кейн.

“Липсваше ни малко енергия през второто полувреме и не бяхме толкова подвижни с топката. Уважение към противниците ни: те ни оказаха по-голям натиск и ни затрудниха нещата. Беше труден период с много мачове, но в крайна сметка бързо преминаваме към следващия и сега се готвим за Шампионската лига“, каза още Кейн.

