Кейн с обяснение за загубатаа

Хари Кейн сподели своята теория за поражението на неговия Байерн (Мюнхен) с 1:2 в домакинството на Аугсбург от 19-ия кръг на германската Бундеслига. Това бе първо поражение на баварците в германския шампионат от 8.3.2025 г., както и въобще второ през сезона.

„Играхме добре през първото полувреме. Мисля, че заслужавахме преднина от един гол и имахме моменти, в които на практика можехме да си осигурим победата. Последният удар не беше съвсем точен, подаването беше добро, а вратарят направи няколко добри спасявания. А когато резултатът е 1:0, играта винаги е отворена, без значение срещу кого играеш – можеш да бъдеш наказан за това”, каза Кейн.

“Липсваше ни малко енергия през второто полувреме и не бяхме толкова подвижни с топката. Уважение към противниците ни: те ни оказаха по-голям натиск и ни затрудниха нещата. Беше труден период с много мачове, но в крайна сметка бързо преминаваме към следващия и сега се готвим за Шампионската лига“, каза още Кейн.