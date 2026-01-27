Популярни
Треньорът на ПСВ: Мисля за победа над Байерн, а не за Перишич и Пепи

Наставникът на ПСВ Айндховен Петер Бош се изказа ласкаво за Байерн (Мюнхен), но подчерта, че утре неговият тим ще преследва победа над германския първенец, която да му гарантира участие в плейофите на Шампионската лига. Той също така беше категоричен, че не се интересува от слуховете, че звездите на нидерландския шампион Иван Перишич и Рикардо Пепи могат да преминат съответно в Интер и Фулъм при отпадане още в основната фаза на турнира.

“Ако се вземе предвид, че те вече са вкарали 72 гола в 19 кръга в Бундеслигата, това е много повече, отколкото ние имаме в Ередивизи (61 попадения в 20 мача - б.р.). Това говори много за тяхната сила. Те поставят противниците си в ситуации един срещу един по целия терен. Разбира се, също така имат огромно качество в състава си. Знам едно нещо със сигурност: ако победим, ще продължим напред. Така че ще играем за победа. Ако това не се получи, ще се пробваме за реми. В случай че и това не стане, ще трябва да почакаме и да видим какво ще стане в другите мачове, но не искаме да ни се налага. Дали ме е страх от раздяла с Перишич и Пепи? Не ме хваща страх лесно. Не мисля за това, а за победата в утрешния мач и класирането за плейофите. Това е важното, нищо друго. Така или иначе, не знам нищо за тези неща”, коментира Бош на днешната си пресконференция.

