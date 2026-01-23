Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Перишич е готов да се завърне в Интер, ПСВ може да го пусне при едно условие

Перишич е готов да се завърне в Интер, ПСВ може да го пусне при едно условие

  • 23 яну 2026 | 14:10
  • 351
  • 0

Крилото на ПСВ Айндховен Иван Перишич е дал съгласието си да се завърне в Интер, съобщават италианските медии.

През настоящия трансферен прозорец „нерадзурите“ търсят подходящ заместник на оперирания Дензъл Дъмфрис, който да служи и като алтернатива на Федерико Димарко, като нуждата от такова ново попълнение е била подчертана и от наставника Кристиан Киву при вчерашната му среща с клубното ръководство. Румънският специалист също така одобрил потенциалното привличане на Перишич, въпреки че след 10 дни хърватският национал ще навърши 37 години.

Според информациите засега от ПСВ твърдо се противопоставят на идеята да се разделят с опитния футболист, но това може да се промени, в случай че нидерландският първенец не успее да се класира за плейофите на Шампионската лига. В момента тимът заема чак 22-орото място в подреждането, а в последния кръг от основната фаза на турнира в сряда ще приеме втория Байерн (Мюнхен), който обаче вече си гарантира директно участие в 1/8-финалите.

Николо Скира пише, че намерението на Интер е да вземе ветерана под наем до края на сезона, като клубът ще се опита да се споразумее с ПСВ през следващата седмица. През този сезон Перишич е записал 26 мача с 5 гола и 10 асистенции във всички турнири, като предишният му престой в миланския гранд продължи от 2015 до 2022 година с прекъсване през сезон 2019/20, когато игра под наем в Байерн.

