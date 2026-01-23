Перишич е готов да се завърне в Интер, ПСВ може да го пусне при едно условие

Крилото на ПСВ Айндховен Иван Перишич е дал съгласието си да се завърне в Интер, съобщават италианските медии.

През настоящия трансферен прозорец „нерадзурите“ търсят подходящ заместник на оперирания Дензъл Дъмфрис, който да служи и като алтернатива на Федерико Димарко, като нуждата от такова ново попълнение е била подчертана и от наставника Кристиан Киву при вчерашната му среща с клубното ръководство. Румънският специалист също така одобрил потенциалното привличане на Перишич, въпреки че след 10 дни хърватският национал ще навърши 37 години.

🚨 Oaktree has already given the green light for Perisic's return, there are no concerns about his age. The Croat would be used as a utility player: to fill the gap on the right, on the left to give Dimarco a breather and leave Carlos Augusto as Bastoni's backup.



📰 @Gazzetta_it pic.twitter.com/zgqVijySig — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) January 23, 2026

Според информациите засега от ПСВ твърдо се противопоставят на идеята да се разделят с опитния футболист, но това може да се промени, в случай че нидерландският първенец не успее да се класира за плейофите на Шампионската лига. В момента тимът заема чак 22-орото място в подреждането, а в последния кръг от основната фаза на турнира в сряда ще приеме втория Байерн (Мюнхен), който обаче вече си гарантира директно участие в 1/8-финалите.

🚨 From the very first call from Piero Ausilio, Ivan Perisic immediately said YES to a return. Inter is ready to complete the operation and pay a fee to PSV. Now we just need to wait for PSV's decision.



👤 @FabrizioRomano pic.twitter.com/PHEaAaKFv8 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) January 23, 2026

Николо Скира пише, че намерението на Интер е да вземе ветерана под наем до края на сезона, като клубът ще се опита да се споразумее с ПСВ през следващата седмица. През този сезон Перишич е записал 26 мача с 5 гола и 10 асистенции във всички турнири, като предишният му престой в миланския гранд продължи от 2015 до 2022 година с прекъсване през сезон 2019/20, когато игра под наем в Байерн.

🚨Ivan Perišić is open to joining #Inter on a 6-month loan deal. #Inter will speak with PSV next week to try to reach a deal. 🇭🇷



[via @NicoSchira] pic.twitter.com/TBgKRD6T27 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) January 23, 2026

