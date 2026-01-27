Популярни
  3. Играчите и феновете на Черно море отпразнуваха по познат начин победата над Балкан

Играчите и феновете на Черно море отпразнуваха по познат начин победата над Балкан

  • 27 яну 2026 | 17:02
  • 575
  • 0

Отборът на Черно море Тича победи с 93-66 Балкан в мач от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, изиграл се вчера в зала "Конгресна" на ДКС във Варна, а след срещата баскетболистите на Васил Евтимов и феновете на "моряците" отпразнуваха успеха по познат начин.

Те отново изпълниха добре позната хореография, в която добре се включи и новото попълнение на варненския тим Иван Карачич.

Срещата бе белязана от неговия дебют с зелено-белия екип, както и от завръщането на града Евгени Хаджирусев, който близо година беше извън терените заради тежка контузия.

В следващия си мач на 1 февруари (неделя) от 13:00 часа Черно море гостува на Миньор 2015 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

