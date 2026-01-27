Васил Евтимов: Всичко е въпрос на желание

Старши треньорът Черно море Тича Васил Евтимов коментира победата на “моряците” срещу тима на Балкан с категоричното 93:66 (26:12, 25:22, 20:16, 22:16) от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Очакванията за двубоя бяха, че съперниците ще направят оспорван сблъсък, но ботевградчани не ги оправдаха и допуснаха тежко поражение.

“Наистина, вече от 6 години откакто съм треньор в България това ми е най-голямата победа срещу Балкан. Така че, много приятна победа. Тя идва в добър момент на сезона, защото последните 2-3 мача играхме доста колебливо и за мене беше важно 3-та част на мача или второто полувреме по принцип, да го изиграем много умно.

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Хубавото впечатление, което ми прави, че днес сме спечелили абсолютно всяка част на мача. И първа, втора, трета, четвърта, ние побеждаваме, в резултата плюс, пред тях сме. Това няма как да не ме радва, искам само да знаете, че те нямаха нито един ден почивка след загубата от Плевен. Може би им се насъбраха 13 или 14 дена без нито един ден почивка. Аз лично исках те да разберат, че това, което се случи в Плевен, няма да се случи нито един път до края на сезона. Някой да ни надбори с 21 борби повече. И днес мисля, че хората, които разберат от баскетбол, като погледнат статистиката, че сме спечелили борбата 46 срещу 28, ако не се лъжа. Значи ние можем да се борим.

Всичко е въпрос на желание. И когато ние се борим и пазим по този начин, когато лимитираме Балкан до 66 точки, няма как да не ги победим. Могат да играят най-добрия баскетбол, но исках днес да победим със защита и борба. Те го направиха и само искам да ги поздравя, защото, както ви казах, много е приятна и победата и идва в много приятно момент на сезона.

Иван Карачич е много научен баскетболист, в момента е с нас за точно 8 дена. Тренира добре, момчетата много добре го приеха. Момчето е много позитивен, много е социален, говори си с всички, наистина много добър съотборник. Според мен е и българите, и чужденците го приеха в много добър начин. Искам само да знаят, че той още не е в максималната форма, защото преди да дойде не беше тренирал 3 или 4 седмици. Но след 2-3 седмици, в правилния момент на годината, той ще бъде много важен играч за нашия отбор. Видяхте енергията, която донесе, борбата, тройката, която вкара също беше много добра. Просто неговото на присъствие днес се усети”, каза Евтимов.