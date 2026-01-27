Васил Христов: Не успяхме изобщо да контролираме борбата

Старши треньорът на Балкан Васил Христов след загубата на неговия отбор в гостуването на Черно море Тиза с 66:93 (12:66 25:22 20:16 20:16) от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Очакванията за двубоя бяха, че съперниците ще направят оспорван сблъсък, но ботевградчани не ги оправдаха и допуснаха тежко поражение.

“Наистина, много труден мач за нас. Не можахме да влезем добре в двубоя. Пропуснахме много ситуации, да които говорихме предварително и бяха част от нашата подготовка. Допуснахме отборът на Черно море да играе своя стил на игра, с много агресия, с много борбеност.

Не успяхме изобщо да контролираме борбата им в тяхното нападение. Това доведе до много отворени стрелби, добиха самочувствие, а нашето нападение се срина в този момент. А когато изоставаш с 20 точки след първата част, изключително трудно да се върнеш в тази зала с атмосферата, която беше, и отбора на Черно море, който също е един от претендентите.

Като цяло, неприятна загуба за нас. Загуба, която ни показва, че имаме още много какво да работим в залата и какво да подобряваме в нашето представяне, защото, макар и все още да сме първи в класирането, това нищо не ни гарантира занапред, а напротив не трябва да се фокусираме върху това да подобрим много представянето си и да можем да реагираме по-добре, когато сме поставени в трудна ситуация. Сезонът е толкова дълъг, че се случват и по-слаби мачове. Днес беше такъв определено за нас. И за разлика от друг път, когато сме имали така серия на другия отбор срещу нас, сме успявали да се връщаме и да играем нашата игра и да я контролираме, днес не го направихме.

Днес постоянно прибързвахме, искахме веднага да отговорим с кош на тяхното добро нападение. Не се получаваше така, когато вече и тук идва моментът да изпуснеш и отворените си стрелби, които имаш, и се получава една такава съвкупност, от която просто няма връщане назад. Нашата работа е да се върнем в залата, да подобрим представянето си и да успеем да контролираме колкото се може повече нашите действия, защото това е единственото в което имаме контрол и да продължим да подобряваме играта си. Ние малко си поговорихме вече.

В момента не е момент да взимаме някакви решения, защото всички сме под емоция, на никой не му е приятно. И те, и аз, и хората в щаба, всички сме разочаровани от това представяне, защото това не е нашето лице и ние го показваме през целия сезон. Ще трябва да преспим и да помислим малко, да си прегледаме записа от мача, да си вземем изводите, да си кажем нещата в очите, каквито са, и да влезем в залата и да се подобрим представянето си“, каза Христов.