Очаквайте на живо: Кой ще излезе победител в голямото дерби във Варна?

Черно море Тича и Балкан се изправят един срещу друг в зала "Конгресна" на ДКС във Варна днес от 19:15 часа в изключително интересен двубой от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Третият в подреждането Черно море Тича ще премери силите си с лидера в таблицата Балкан. Играчите на Васил Евтимов са с 11 победи и 5 загуби, докато ботевградчани имат 14 успеха и само 2 поражения до момента.

Дебют за "моряците" ще направи новото попълнение на тима Иван Карачич, който "акостира" в морската столица преди седмица. Наскоро в състава на варненския тим се завърна и гардът Евгени Хаджирусев, който отсъства близо година от терените заради сериозна контузия.

Този сезон двата тима вече се срещнаха веднъж. В “Арена Ботевград” през ноември Балкан измъкна трудна победа пред своя публика с 85:82. Предстои да видим дали и тази вечер двубоят ще е също толкова оспорван.

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Startphoto