Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

Отборът на Алпин обяви как ще използва Пиер Гасли и Франко Колапинто по време на започващия утре финален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.
В първия от трите дни за подготовка на „Сахир“ в Бахрейн Гасли и Колапинто ще си разделят времето зад волана на А526. Гасли ще бъде на пистата в сутрешната сесия, след което ще бъде заменен от Колапинто след обедната почивка.
В четвъртък и петък двамата ще получат по цял ден в кокпита, точно както беше и по време на първия тест в Бахрейн миналата седмица. Тогава Колапинто кара във втория ден, а Гасли в третия, както ще бъде и сега.
Тази седмица отборите отново ще разполагат с по осем часа на ден за подготовка, които ще бъдат разделени в две четиричасови сесии с една едночасова обедна почивка. И в трите дни сутрешната сесия ще стартира в 9:00 часа българско време, а следобедната в 14:00 часа.
Снимки: Gettyimages