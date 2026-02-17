Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

  • 17 фев 2026 | 15:32
  • 277
  • 1

Отборът на Алпин обяви как ще използва Пиер Гасли и Франко Колапинто по време на започващия утре финален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.

В първия от трите дни за подготовка на „Сахир“ в Бахрейн Гасли и Колапинто ще си разделят времето зад волана на А526. Гасли ще бъде на пистата в сутрешната сесия, след което ще бъде заменен от Колапинто след обедната почивка.

В четвъртък и петък двамата ще получат по цял ден в кокпита, точно както беше и по време на първия тест в Бахрейн миналата седмица. Тогава Колапинто кара във втория ден, а Гасли в третия, както ще бъде и сега.

Тази седмица отборите отново ще разполагат с по осем часа на ден за подготовка, които ще бъдат разделени в две четиричасови сесии с една едночасова обедна почивка. И в трите дни сутрешната сесия ще стартира в 9:00 часа българско време, а следобедната в 14:00 часа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

  • 17 фев 2026 | 14:46
  • 338
  • 0
Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

  • 17 фев 2026 | 13:32
  • 614
  • 0
Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

  • 17 фев 2026 | 13:16
  • 588
  • 0
Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

  • 17 фев 2026 | 13:04
  • 4050
  • 1
Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

  • 17 фев 2026 | 11:36
  • 597
  • 0
В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

  • 17 фев 2026 | 11:10
  • 1445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 1106
  • 1
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 3518
  • 16
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 1027
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 15796
  • 23
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 30665
  • 86
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 25485
  • 43