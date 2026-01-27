Популярни
Перес видя позитивното в трудния първи ден на тестовете за Кадилак

  • 27 яну 2026 | 14:38
  • 212
  • 0

Завръщащият се във Формула 1 след година отсъствие Серхио Перес видя позитивното в трудния първи тестов ден за отбора на Кадилак вчера.

Дебютиращият американски тим срещна доста затруднения в рамките на първия ден за подготовка в Барселона, в който Перес и съотборникът му Валтери Ботас направиха сумарно по-малко от 50 обиколки. Перес обаче беше оптимистично настроен към този доста нисък километраж на Кадилак, казвайки, че е по-добре проблемите да се случват сега, отколкото в по-напреднала фаза от подготовката или в състезателните уикенди.

„Винаги е предизвикателство когато има толкова голяма промяна в правилата. Водещата цел е да се правят обиколки. Ние просто трупахме километри, което беше обещаващо. Имахме доста проблеми, което е добре. Това е първият ни ден, така че в това отношение беше позитивно, искаме проблемите да идват сега. Надявам се следващите дни да бъдат по-гладки за нас.

„Ние просто ще се опитаме да максимизираме всичко до края на седмицата. До момента нещата се движеха прекалено гладко. Просто ще се опитаме да натрупаме обиколки, което ще е нашият приоритет в следващите дни. Това ще е основното“, каза Перес.

Снимки: Cadillac Formula 1 Team

