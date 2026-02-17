Популярни
Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

  • 17 фев 2026 | 13:04
  • 1050
  • 0

Българският пилот Никола Цолов стартира единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година с четвърто време в първата сутрешна сесия на пистата „Каталуния“.

Изпитанията край Барселона започнаха при доста хладно време с температура на въздуха и асфалта от едва седем градуса. Поради тази причина отборите не бяха много активни в първите три часа за подготовка, тъй като не искаха да хабят излишно ресурса на ограниченото количество гуми, с което разполагат за тридневния тест.

С наближаването на втория час активността започна да се повишава, а Цолов и неговият съотборник в Кампос Ноел Леон се появиха на пистата в началото на финалните 60 минути. Тогава обаче се появи някакви проблем в колата на Българския лъв, който беше принуден да спре на пистата в първия сектор още преди да запише време, което наложи показването на червения флаг.

За щастие повредата не се оказа сериозно и беше отстранена бързо от механиците на Кампос, което позволи на Цолов да се върне на пистата малко след подновяването на сесията. В своя първи стинт Българския лъв постигна време от 1:26.422, което му беше достатъчно, за да му отреди седмото място с пасив от 0.382 секунди спрямо Оливър Гьоте от МП Моторспорт, който беше начело в този момент.

При второто си излизане на пистата Никола слезе до 1:25.702, с което се изкачи на четвъртата позиция, изоставайки с 0.265 от Мартинуис Стеншорн, който оглави класирането във финалните минути на сесията с обиколка за 1:25.437. По този начин норвежецът изпревари с 0.015 своя съотборник в Родин Алекс Дън, а тройката с пасив от 0.165 оформи вторият пилот на МП Моторспорт Габриеле Мини. Цолов и Леон се класираха четвърти и пети, а под 1:26 за обиколки в сутрешната сесия на „Каталуния“ слязоха още Гьоте и Дино Беганович, които допълниха челната седмица.

Най-активен в сутрешната сесия беше Мини, който направи общо 29 обиколки. След краткото си спиране на пистата Цолов завърши със 17 тура.

Първият ден на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година продължава в 15:00 часа българско време с още една тричасова сесия.

Снимки: Campos Racing

