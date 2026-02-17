Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

  • 17 фев 2026 | 13:16
  • 218
  • 0

Благоприятно условия очакват отборите във Формула 1 и по време на започващия утре втори тридневен предсезонен тест в Бахрейн, с който ще приключи подготовката за сезон 2026 в световния шампионат.

Според синоптиците условията на „Сахир“ тази седмица ще бъдат почти идентични с тези, които видяхме по време на първите три изпитателни дни в Бахрейн през миналата седмица. Очаква се максималните температури в хода на трите дни да достигнат между 23 и 25 градуса по Целзий, а в края на дните те ще спадат до малко под 20 градуса след залеза на слънцето.

Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн
Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

Това са практически перфектни условия за тестване и те ще предложат на отборите шанс да направят много добро сравнение между поведението на колите си в двата теста в Бахрейн. Във финалните три дни за подготовка на „Сахир“ тимовете отново ще разполагат с по осем час за тестове на ден, като те ще бъдат разделени в две четиричасови сесии с едночасова обедна почивка.

Снимки: Gettyimages

