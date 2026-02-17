Червеният флаг попречи на Никола Цолов да оглави класирането в Барселона

Никола Цолов беше на път да запише най-бързата обиколка в самия край на първия ден на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година, но секунди преди Българския лъв да завърши своя тур на пистата „Каталуния“ беше показан червеният флаг.

Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

След ниските температури, при които започна деня, след обедната пауза те се покачиха и това направи условията много по-представителни. В тях екипите първо се фокусираха върху по-дългите серии от обиколки с повече гориво и използвани гуми.

В последния половин час обаче отново се премина към използването на чисто нови гуми с малко гориво, което позволи на няколко пилоти да запишат много добри времена. При оставащи по-малко от десет минути на пистата излезе и Цолов, който направи много силен първи сектор, след което записа рекордно време във втория.

More change at the top 🔀



Noel Leon now leads the way on a 1:24.370 to go 0.688s faster than anybody else!



WHAT A LAP! 🤯#F2 #F2Testing — Formula 2 (@Formula2) February 17, 2026

Българския лъв обаче не успя да завърши своята обиколка, тъй като малко преди нейния край на пистата беше показан червеният флаг. Причината беше грешка на Себастиан Монтоя в първия завой, която прати колумбиеца в зоната за сигурност, където той затъна в чакъла. Поради оставащото малко време на края на тестовия ден сесията не беше възобновена, тъй като маршалите нямаха достатъчно време, за да отстранят болида на Према.

RED FLAGS 🔴



That was all getting very exciting!



The stoppage is for Sebastian Montoya, who is in the gravel at Turn 1#F2 #F2Testing — Formula 2 (@Formula2) February 17, 2026

Така най-бърз в следобедната сесия остана съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон, който постигна време от 1:24.370 и беше единственият пилот, който слезе под 1:25 за обиколка днес. Втори на 0.688 зад мексиканеца се класира аржентинецът Николас Варон от Ван Амерсфоорт, а тройката с пасив от 0.904 оформи още един представител на Латинска Америка – парагваецът Джошуа Дюрксен от екипа на Инвикта.

DAY 1 PM TOP-10 🏁



Leon

Varrone 📸

Duerksen

Miyata

Stenshorne

Inthraphuvasak

Dunne

Camara

Tsolov

Herta



Visit the live blog for a full rundown of the times 👉 https://t.co/vvxo9qtdVO#F2 #F2Testing pic.twitter.com/HJx0Xc7o8p — Formula 2 (@Formula2) February 17, 2026

В следобедната сесия Българския лъв Цолов записа най-добро време от 1:25.995 и не успя да подобри резултати си от сутрешните часове, когато постигна 1:25.702. В класирането в следобедната сесия Цолов зае деветото място, а в общото класиране за деня се нарежда на осмата позиция зад Леон, Варон, Дюрксен, Мартиниус Стеншорн (Родин), Алекс Дън (Родин), Ритомо Мията (Хайтек) и Габриеле Мини (МП Моторспорт).

Най-активен след обедната пауза с общо 48 обиколки беше Стеншорн, а на равна втора позиция по 45 се класираха Леон и Варон. Цолов остана непосредствено зад тях със своите 44 тура на каталунското трасе.

Предсезонният тест край Барселона продължава утре с нови шест часа за подготовка, които ще бъдат разделени в две 3-часови сесии. Първата от тях ще стартира в 10:00 часа българско време, а втората в 15:00 часа.

Снимки: FIA Formula 2