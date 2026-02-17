Червеният флаг попречи на Никола Цолов да оглави класирането в Барселона

Никола Цолов беше на път да запише най-бързата обиколка в самия край на първия ден на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година, но секунди преди Българския лъв да завърши своя тур на пистата „Каталуния“ беше показан червеният флаг.
Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време
След ниските температури, при които започна деня, след обедната пауза те се покачиха и това направи условията много по-представителни. В тях екипите първо се фокусираха върху по-дългите серии от обиколки с повече гориво и използвани гуми.
В последния половин час обаче отново се премина към използването на чисто нови гуми с малко гориво, което позволи на няколко пилоти да запишат много добри времена. При оставащи по-малко от десет минути на пистата излезе и Цолов, който направи много силен първи сектор, след което записа рекордно време във втория.
Българския лъв обаче не успя да завърши своята обиколка, тъй като малко преди нейния край на пистата беше показан червеният флаг. Причината беше грешка на Себастиан Монтоя в първия завой, която прати колумбиеца в зоната за сигурност, където той затъна в чакъла. Поради оставащото малко време на края на тестовия ден сесията не беше възобновена, тъй като маршалите нямаха достатъчно време, за да отстранят болида на Према.
Така най-бърз в следобедната сесия остана съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон, който постигна време от 1:24.370 и беше единственият пилот, който слезе под 1:25 за обиколка днес. Втори на 0.688 зад мексиканеца се класира аржентинецът Николас Варон от Ван Амерсфоорт, а тройката с пасив от 0.904 оформи още един представител на Латинска Америка – парагваецът Джошуа Дюрксен от екипа на Инвикта.
В следобедната сесия Българския лъв Цолов записа най-добро време от 1:25.995 и не успя да подобри резултати си от сутрешните часове, когато постигна 1:25.702. В класирането в следобедната сесия Цолов зае деветото място, а в общото класиране за деня се нарежда на осмата позиция зад Леон, Варон, Дюрксен, Мартиниус Стеншорн (Родин), Алекс Дън (Родин), Ритомо Мията (Хайтек) и Габриеле Мини (МП Моторспорт).
Най-активен след обедната пауза с общо 48 обиколки беше Стеншорн, а на равна втора позиция по 45 се класираха Леон и Варон. Цолов остана непосредствено зад тях със своите 44 тура на каталунското трасе.
Предсезонният тест край Барселона продължава утре с нови шест часа за подготовка, които ще бъдат разделени в две 3-часови сесии. Първата от тях ще стартира в 10:00 часа българско време, а втората в 15:00 часа.
Снимки: FIA Formula 2