  • 27 яну 2026 | 13:26
Само два отбора тестват в Барселона днес

Само два отбора се включиха в днешния втори ден на първия предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година в Барселона.

Това са Ред Бул и Ферари, които единствени направиха обиколки преди очаквания дъжд да удари пистата „Каталуния“. За Ред Бул днес на пистата беше Макс Верстапен, а за Ферари – Шарл Леклер. За Биковете това е вторият от разрешените три дни за тестване тази седмица, докато за Ферари – първият.

Денят на Верстапен не започна по най-добрия начин, след като той излетя от пистата още в първата си обиколка, което наложи кратко показване на червен флаг. Впоследствие обаче четирикратният световен шампион продължи с програмата си.

Със сигурност днешният ден ще бъде пропуснат от Мерцедес и Хаас, които обявиха по-рано днес, че няма да се появят на пистата. От лагера на Сребърните стрели изтъкнаха прогнозата за времето като причина, а от Хаас подчертаха, че това е планирано предварително, за да може отборът да анализира задълбочено събраните вчера данни.

Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона
Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Източници от пистата съобщават, че няма изгледи Алпин, Ауди, Кадилак и Рейсинг Булс да се включат в изпитанията, след като те участваха в тях вчера. Голямата въпросителна е свързана с Макларън, тъй като британският екип заяви, че планира да започне своята подготовка от днес, но предвид условията е възможно да видим MCL40 на пистата чак утре.

Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона
Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона

Новият болид на Астън Мартин ще направи първите си обиколки чак в четвъртък, докато Уилямс пропуска изцяло теста в Барселона заради забавяне на работата по FW48. Изпитанията на „Каталуния“ продължават до петък, като всеки отбор може да участва в само три от наличните пет дни за подготовка в Испания.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

