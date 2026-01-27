Само два отбора тестват в Барселона днес

Само два отбора се включиха в днешния втори ден на първия предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година в Барселона.
Това са Ред Бул и Ферари, които единствени направиха обиколки преди очаквания дъжд да удари пистата „Каталуния“. За Ред Бул днес на пистата беше Макс Верстапен, а за Ферари – Шарл Леклер. За Биковете това е вторият от разрешените три дни за тестване тази седмица, докато за Ферари – първият.
Денят на Верстапен не започна по най-добрия начин, след като той излетя от пистата още в първата си обиколка, което наложи кратко показване на червен флаг. Впоследствие обаче четирикратният световен шампион продължи с програмата си.
Със сигурност днешният ден ще бъде пропуснат от Мерцедес и Хаас, които обявиха по-рано днес, че няма да се появят на пистата. От лагера на Сребърните стрели изтъкнаха прогнозата за времето като причина, а от Хаас подчертаха, че това е планирано предварително, за да може отборът да анализира задълбочено събраните вчера данни.
Източници от пистата съобщават, че няма изгледи Алпин, Ауди, Кадилак и Рейсинг Булс да се включат в изпитанията, след като те участваха в тях вчера. Голямата въпросителна е свързана с Макларън, тъй като британският екип заяви, че планира да започне своята подготовка от днес, но предвид условията е възможно да видим MCL40 на пистата чак утре.
Новият болид на Астън Мартин ще направи първите си обиколки чак в четвъртък, докато Уилямс пропуска изцяло теста в Барселона заради забавяне на работата по FW48. Изпитанията на „Каталуния“ продължават до петък, като всеки отбор може да участва в само три от наличните пет дни за подготовка в Испания.
Снимки: Scuderia Ferrari HP