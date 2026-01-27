Популярни
Лиам Лоусън похвали задвижващата система на Ред Бул – Форд

  • 27 яну 2026 | 15:14
  • 432
  • 0

Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън похвали задвижващата система на Ред Бул – Форд, която се използва и от двата екипа на Биковете след първия ден на предсезонния тест в Барселона.

В него Лоусън успя да завърши 88 обиколки на „Каталуния“ с VCARB03, докато Исак Хаджар направи 107 с RB22. Въпреки тези доста натоварени програми на двамата, денят не мина без трудности. Лоусън беше причината за третия червен флаг в хода на деня, но впоследствие новозеландецът обясни, че това спиране на пистата е било превантивно.

„Направихме добро количество обиколки, научихме много. Имахме няколко дребни проблема, което е очаквано за първия ден. Но определено смятам, че се намираме в добра позиция.

„Единственият ни по-сериозен проблем беше превантивно спиране, а не истински проблем. От страна на задвижващата система засега нещата са много, много добри. Но отново, трудно е да кажем къде се намираме спрямо нашите съперници. Ще продължим да учим през следващите дни“, каза Лоусън след края на вчерашния първи ден на теста в Барселона.

Изпитанията в Испания ще продължат до петък, а основният фокус на отборите тази седмица ще бъде надеждността на техните нови задвижващи системи. Нещата обаче ще се променят по време на двата тридневни теста в Бахрейн идния месец, когато тимовете ще започнат да търсят и скорост от своите коли.

Снимки: Red Bull Content Pool

