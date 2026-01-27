Какво е изненадало Исак Хаджар в първия тестов ден в Барселона

Вчера Исак Хаджар имаше честта да бъде първият пилот, който извежда RB22 на пистата по време на откриващия ден на предсезонния тест в Барселона.

Happy Monday 😁 The RB22 is out on track for the first time 💙#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/PlnMzhV7LL — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 26, 2026

Денят за французина беше изключително продуктивен първи ден зад волна на RB22, завъртайки над 100 обиколки на „Каталуния“. Хаджар направи общо 107 тура, а повече от него имаше само Естебан Окон, който направи 154 с болида на Хаас.

History in Barcelona 💙



RB22, powered by DM01, with Isack at the wheel 🫡#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/yKD3lY7b6i — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 26, 2026

А този доста висок километра, който Хаджар навъртя още в първия ден на тестовете, е изненадал френския състезател. Още по впечатляващото е, че той не срещна почти никакви проблеми със задвижващата система на Ред Бул.

Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

„Беше много продуктивно. Изненадващо ние успяхме да направим доста обиколки. Всичко мина много гладко. Имахме само дребни проблеми, така че беше доста впечатляващо, като се има предвид, че това е първият ни ден с нашия собствен двигател. Определено мина гладко.



„Нямаше как да се подготвя годината по-добре, така че ще се радвам, ако този много добър първи ден се отплати. Но определено не сме приключили с работата“, каза Хаджар, който след това коментира и поведението на новите коли във Формула 1.



„Определено са доста по-малко натоварени. По-предвидими са спрямо предишното поколение коли. По-прости са и е по-лесно да играеш с тях. От гледна точка задвижващата система, ние имаме много повече опции. Аз вече започнах да работя по това и ми беше много интересно“, обясни френският състезател.

Снимки: Oracle Red Bull Racing