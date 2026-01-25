Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

За първи път в своята кариера Оливър Солберг оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след победата си в рали „Монте Карло“ на старта на сезон 2026.

Шведът оглавява подреждането с общо 30 точки и аванс от четири пред съотборника си в Тойота Елфин Еванс. Тройката с изоставане от 12 точки оформя световният шампион Себастиен Ожие (Тойота), който и през тази година ще участва в WRC с ограничена програма.

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

Класиране при пилотите в WRC след рали „Монте Карло“:

Оливър Солберг – 30 точки Елфин Еванс – 26 Себастиен Ожие* – 18 Адриен Фурмо – 17 Тиери Нювил – 10 Лео Росел** – 8 Такамото Кацута – 6 Йоан Росел** – 6 Роберто Дапра** – 4 Артур Пеламор** – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Хайдън Падън* – 0 Сами Паяри – 0 Джошуа Макърлийн – 0 Джон Армстронг – 0 Грегоар Мюнстер* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3