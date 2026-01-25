За първи път в своята кариера Оливър Солберг оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след победата си в рали „Монте Карло“ на старта на сезон 2026.
Шведът оглавява подреждането с общо 30 точки и аванс от четири пред съотборника си в Тойота Елфин Еванс. Тройката с изоставане от 12 точки оформя световният шампион Себастиен Ожие (Тойота), който и през тази година ще участва в WRC с ограничена програма.
Класиране при пилотите в WRC след рали „Монте Карло“:
Оливър Солберг – 30 точки
Елфин Еванс – 26
Себастиен Ожие* – 18
Адриен Фурмо – 17
Тиери Нювил – 10
Лео Росел** – 8
Такамото Кацута – 6
Йоан Росел** – 6
Роберто Дапра** – 4
Артур Пеламор** – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Хайдън Падън* – 0
Сами Паяри – 0
Джошуа Макърлийн – 0
Джон Армстронг – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3