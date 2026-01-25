Популярни
Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

  • 25 яну 2026 | 16:17
  • 136
  • 0
Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

За първи път в своята кариера Оливър Солберг оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след победата си в рали „Монте Карло“ на старта на сезон 2026.

Шведът оглавява подреждането с общо 30 точки и аванс от четири пред съотборника си в Тойота Елфин Еванс. Тройката с изоставане от 12 точки оформя световният шампион Себастиен Ожие (Тойота), който и през тази година ще участва в WRC с ограничена програма.

Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер
Оливър Солберг триумфира в рали "Монте Карло" и засенчи баща си Петер

Класиране при пилотите в WRC след рали „Монте Карло“:

  1. Оливър Солберг – 30 точки

  2. Елфин Еванс – 26

  3. Себастиен Ожие* – 18

  4. Адриен Фурмо – 17

  5. Тиери Нювил – 10

  6. Лео Росел** – 8

  7. Такамото Кацута – 6

  8. Йоан Росел** – 6

  9. Роберто Дапра** – 4

  10. Артур Пеламор** – 2

  11. Матео Фонтана*** – 2

  12. Ерик Камий** – 1

  13. Хайдън Падън* – 0

  14. Сами Паяри – 0

  15. Джошуа Макърлийн – 0

  16. Джон Армстронг – 0

  17. Грегоар Мюнстер* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

