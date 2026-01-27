Педро Акоста коментира слуховете, които го свързват с Дукати

Голямата звезда на КТМ в MotoGP Педро Акоста коментира слуховете, които го свързват с трансфер в лагера на Дукати за сезон 2027 в кралския клас.

Очакванията са испанецът да бъде едно от ключовите парчета на пазара на пилотите в MotoGP, заедно със световния шампион за 2021 година Фабио Куартараро. Мениджърът на Акоста Алберт Валера вече заяви открито, че една от опциите пред неговия клиент е преминаване във VR46 Дукати, но с приоритет ще бъде заводско място в Априлия или Дукати.

VR46 е опция за Акоста, но приоритетът ще бъде заводско място в Дукати

По време на днешното представяне на КТМ Акоста беше попитан директно за неговото бъдеще в MotoGP. Испанецът отговори дипломатично, казвайки, че в момента неговият фокус е върху КТМ и постигането на силни резултати през 2026 година.

КТМ преди сезон 2026 в MotoGP: Най-лошото е вече зад тима

„В момента имам достатъчно проблеми с предсезонните тестове в Малайзия. Сега сме 2026. Аз искам да постигна добри резултати, каквито имаше в края на 2025 година. Също така мисля, че днес не е деня да говорим за това. На представянето на КТМ сме. Нека да се фокусираме върху сезон 2026, а след това 2027 ще бъде въпросителна за всички.

Снимки: Red Bull Content Pool