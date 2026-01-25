Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

  • 25 яну 2026 | 05:39
  • 315
  • 0

Венсан Компани говори след поражението на неговия Байерн (Мюнхен) с 1:2 от тима на Аугсбург в срещата от 19-ия кръг на германската Бундеслига. Това бе първо поражение на баварците в шампионата от 8 март 2025 г., когато загубиха от Бохум през миналия сезон. Това като цяло е и втората загуба на Байерн този сезон във всички турнири. Малко преди нова година шампионите загубиха в Шампионската лига от Арсенал.

Надменен Байерн бе шокиран от Аугсбург за голяма сензация в баварското дерби
Надменен Байерн бе шокиран от Аугсбург за голяма сензация в баварското дерби

„Този ​​резултат не е изненадващ за хора, които винаги са знаели, че Бундеслигата е трудна и всеки мач носи рискове.

Играхме солидно през първото полувреме, но не създадохме много положения. Изиграхме 7 мача за 20 дни, може би трябваше да спечелим днес, без да играем зрелищен футбол.

По-разочарован съм от резултата, отколкото от играта. Бяхме в добра позиция, но изпуснахме преднината.

Кейн с обяснение за загубатаа
Кейн с обяснение за загубатаа

През второто полувреме не успяхме да играем с толкова енергия, колкото в предишните мачове. Поздравления за Аугсбург. Такъв е футболът. Сега е важно да реагираме на загубата.

Мога да преодолея факта, че вече не сме непобедими, ако продължим да печелим титли и да постигаме успехи. Твърде често хората си мислят, че Бундеслигата е лесна. Не е. Този ​​резултат показва, че всяка спечелена точка дотук трябваше да бъде завоювана от нас“, каза Компани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Марсилия показа силно лице срещу Ланс и заплете интригата в Лига 1

Марсилия показа силно лице срещу Ланс и заплете интригата в Лига 1

  • 25 яну 2026 | 00:40
  • 2781
  • 1
Лацио продължи да буксува след равен с Лече

Лацио продължи да буксува след равен с Лече

  • 25 яну 2026 | 00:01
  • 1822
  • 0
Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

  • 24 яну 2026 | 23:55
  • 13031
  • 44
Драма в добавеното време запази Спортинг в битката за титлата

Драма в добавеното време запази Спортинг в битката за титлата

  • 24 яну 2026 | 23:47
  • 1404
  • 1
Кейн с обяснение за загубатаа

Кейн с обяснение за загубатаа

  • 24 яну 2026 | 22:55
  • 1942
  • 2
Монако се издъни отново и остана далеч от Европа

Монако се издъни отново и остана далеч от Европа

  • 24 яну 2026 | 22:34
  • 1596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 11130
  • 104
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 32597
  • 97
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 21874
  • 23
Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Много интересен откриващ сблъсък при мъжете

Следете Ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Много интересен откриващ сблъсък при мъжете

  • 25 яну 2026 | 05:35
  • 1408
  • 1
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 10053
  • 48
Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

Реал Мадрид се справи с Виляреал и стъпи на върха

  • 24 яну 2026 | 23:55
  • 13031
  • 44