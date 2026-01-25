Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

Венсан Компани говори след поражението на неговия Байерн (Мюнхен) с 1:2 от тима на Аугсбург в срещата от 19-ия кръг на германската Бундеслига. Това бе първо поражение на баварците в шампионата от 8 март 2025 г., когато загубиха от Бохум през миналия сезон. Това като цяло е и втората загуба на Байерн този сезон във всички турнири. Малко преди нова година шампионите загубиха в Шампионската лига от Арсенал.

„Този ​​резултат не е изненадващ за хора, които винаги са знаели, че Бундеслигата е трудна и всеки мач носи рискове.

Vincent Kompany on today's defeat: "Too often it's thought that the Bundesliga is easy. It's not. A moment like this shows that every point you got before, you had to fight for it"



🎙️ @archiert1

pic.twitter.com/2QIixp6v5o — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 24, 2026

Играхме солидно през първото полувреме, но не създадохме много положения. Изиграхме 7 мача за 20 дни, може би трябваше да спечелим днес, без да играем зрелищен футбол.

Kompany on the sick and injured players: "When you have 7 games in 20 days, then each player who is out for a week will miss 3 games. And then when he comes back he needs time to get to full fitness. It's not an excuse, I'd like to have everyone fit, but there are no long-term… pic.twitter.com/S5DZqU88jS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 24, 2026

По-разочарован съм от резултата, отколкото от играта. Бяхме в добра позиция, но изпуснахме преднината.

През второто полувреме не успяхме да играем с толкова енергия, колкото в предишните мачове. Поздравления за Аугсбург. Такъв е футболът. Сега е важно да реагираме на загубата.

Vincent Kompany: "This result is for the people who always knew that the Bundesliga is not easy, and that every game is risky. We were stable in the first half, without a lot of creativity. It was a game where you say: okay, we played 5 games in 13 days - maybe we get a result… pic.twitter.com/BQdGr0S487 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 24, 2026

Мога да преодолея факта, че вече не сме непобедими, ако продължим да печелим титли и да постигаме успехи. Твърде често хората си мислят, че Бундеслигата е лесна. Не е. Този ​​резултат показва, че всяка спечелена точка дотук трябваше да бъде завоювана от нас“, каза Компани.

Kompany on whether this defeat is especially bitter because it ended the chance of having an invincible season for the first time: "Not really. If we go another 10 months unbeaten then everything's fine for me. I want to achieve a lot with this club and in my career as a coach,… pic.twitter.com/o6Gwwd51BA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 24, 2026