Компани: След почивката не успяхме да играем с енергията, от предишните мачове

Венсан Компани говори след поражението на неговия Байерн (Мюнхен) с 1:2 от тима на Аугсбург в срещата от 19-ия кръг на германската Бундеслига. Това бе първо поражение на баварците в шампионата от 8 март 2025 г., когато загубиха от Бохум през миналия сезон. Това като цяло е и втората загуба на Байерн този сезон във всички турнири. Малко преди нова година шампионите загубиха в Шампионската лига от Арсенал.
Надменен Байерн бе шокиран от Аугсбург за голяма сензация в баварското дерби
„Този резултат не е изненадващ за хора, които винаги са знаели, че Бундеслигата е трудна и всеки мач носи рискове.
Играхме солидно през първото полувреме, но не създадохме много положения. Изиграхме 7 мача за 20 дни, може би трябваше да спечелим днес, без да играем зрелищен футбол.
По-разочарован съм от резултата, отколкото от играта. Бяхме в добра позиция, но изпуснахме преднината.
Кейн с обяснение за загубатаа
През второто полувреме не успяхме да играем с толкова енергия, колкото в предишните мачове. Поздравления за Аугсбург. Такъв е футболът. Сега е важно да реагираме на загубата.
Мога да преодолея факта, че вече не сме непобедими, ако продължим да печелим титли и да постигаме успехи. Твърде често хората си мислят, че Бундеслигата е лесна. Не е. Този резултат показва, че всяка спечелена точка дотук трябваше да бъде завоювана от нас“, каза Компани.