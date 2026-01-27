Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Пилотите на Мерцедес няма да излизат днес на пистата в Барселона, тъй като следобед се очаква да вали дъжд и в тима са решили да не жертват деня. Това беше потвърдено от говорител на отбора, който уточни, че вторият тестов ден на Мерцедес е “отложен”.
Петдневният шейкдаун на отборите във Формула 1 в Барселона започна вчера, като на пистата работиха 7 тима и всеки един от тях трябва да избере три от тези пет дни, за да тества новия си автомобил.
Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел
Вчера пилотите на Мерцедес бяха сред най-активните и Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел записаха общо 151 обиколки, като британецът дълго време беше с най-доброто време следобед, но накрая Исак Хаджар го изпревари.
Отборите могат да тестват и новите гуми за дъжд на Пирели тази седмица, но за момента няма сериозен интерес точно към тези изпитания, тъй като целта на тимовете е да съберат колкото се може повече основна информация за новите коли.