Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

  • 27 яну 2026 | 12:42
  • 343
  • 0
Мерцедес пропуска днешния тестов ден в Барселона

Пилотите на Мерцедес няма да излизат днес на пистата в Барселона, тъй като следобед се очаква да вали дъжд и в тима са решили да не жертват деня. Това беше потвърдено от говорител на отбора, който уточни, че вторият тестов ден на Мерцедес е “отложен”.

Петдневният шейкдаун на отборите във Формула 1 в Барселона започна вчера, като на пистата работиха 7 тима и всеки един от тях трябва да избере три от тези пет дни, за да тества новия си автомобил.

Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел
Ред Бул и Хаас впечатлиха Джордж Ръсел

Вчера пилотите на Мерцедес бяха сред най-активните и Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел записаха общо 151 обиколки, като британецът дълго време беше с най-доброто време следобед, но накрая Исак Хаджар го изпревари.

Отборите могат да тестват и новите гуми за дъжд на Пирели тази седмица, но за момента няма сериозен интерес точно към тези изпитания, тъй като целта на тимовете е да съберат колкото се може повече основна информация за новите коли.

Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26
Защо Бортолето записа едва 27 обиколки с новия Ауди R26
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

Антонели: Новата кола е по-различна, интересна е за каране

  • 26 яну 2026 | 20:48
  • 2183
  • 0
Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

Ред Бул начело в първия ден от предсезонните тестове в Барселона

  • 26 яну 2026 | 19:45
  • 4544
  • 0
Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

Потвърдено: Астън Мартин ще кара само два дни в Барселона

  • 26 яну 2026 | 18:55
  • 2627
  • 0
Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

  • 26 яну 2026 | 18:03
  • 2145
  • 0
Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

  • 26 яну 2026 | 16:02
  • 2454
  • 0
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

  • 26 яну 2026 | 15:56
  • 3156
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 7455
  • 12
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 8628
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 11584
  • 18
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 8039
  • 22
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 10762
  • 3
Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

  • 27 яну 2026 | 09:40
  • 5229
  • 5