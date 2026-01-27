Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

Байер (Леверкузен) подписа с вратаря Йонас Омлин от Борусия (Мьонхенгладбах) под наем до края на сезона, съобщи клубът от Бундеслигата.

Леверкузен беше принуден да действа на трансферния пазар, след като титулярният вратар Марк Флекен получи контузия на коляното, която ще го отстрани за дълъг период от време. Бившият страж на Гладбах Янис Бласвих пази на вратата, а Омлин ще трябва да му бъде конкуренция до края на сезона и след това да се завърне в Борусия. Той има договор там до 30 юни 2027 г.

„Йонас допълва нашето трио вратари след контузията на Марк. С него, Бласвих и Никлас Ломб, сега сме добре подготвени да се справим с предизвикателствата на следващите седмици и месеци“, каза управляващият директор на Леверкузен по спорт Симон Ролфес.

“Жребчетата” пък планират да върнат Ян Олшовски предсрочно от престоя му под наем в третодивизионния Алемания (Аахен), за да замени Омлин.