Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Байер (Леверкузен) се съвзе след трите загуби

Байер (Леверкузен) се съвзе след трите загуби

  • 24 яну 2026 | 18:48
  • 531
  • 0
Байер (Леверкузен) се съвзе след трите загуби

Изпадналият в криза на резултати Байер (Леверкузен) надигна глава след три поредни загуби, като надви Вердер (Бремен) с 1:0 на свой терен. Това стана в среща от 19-ия кръг на Бундеслигата. Бившият футболист на Реал Мадрид Лукас Васкес вкара гола в 37-ата минута.

След този резултат Байер продължава борбата за място в топ 4. В същото време Вердер е все така близо до изпадащите, като няма победа от осем мача насам.

Сблъсъкът на “БайАрена” беляза цял полусезон след уволнението на бившия треньор на “aспирините” Ерик тен Хаг. Нидерландецът беше изгонен през лятото след само два кръга, след като тимът изпусна два гола аванс срещу Вердер в първата среща помежду им, завършила 3:3.

Сега и двата състава създадоха положения, но се стигна само до попадението на Лукас Васкес. Веднъж гредата спря домакините след удар на Ибрахим Маза в края на първата част. През второто полувреме пък Алехандро Грималдо на два пъти пропусна да реализира за Леверкузен.

В сряда Байер приема Виляреал в мач от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига, а после в събота гостува на Айнтрахт (Франкфурт) в Бундеслигата. На Вердер също му предстоят два мача през следващата седмица, като и двата са домакинства за първенство - отложен срещу Хофенхайм (вторник) и после срещу Борусия (Мьонхенгладбах) (събота).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

  • 24 яну 2026 | 19:34
  • 337
  • 0
Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

  • 24 яну 2026 | 19:34
  • 400
  • 0
Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4777
  • 11
Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

  • 24 яну 2026 | 19:28
  • 327
  • 0
Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

  • 24 яну 2026 | 19:19
  • 426
  • 0
Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

  • 24 яну 2026 | 19:17
  • 1109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4777
  • 11
ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

  • 24 яну 2026 | 20:11
  • 213
  • 0
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 9404
  • 19
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 25346
  • 35
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 51413
  • 50
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 33699
  • 77