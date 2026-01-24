Байер (Леверкузен) се съвзе след трите загуби

Изпадналият в криза на резултати Байер (Леверкузен) надигна глава след три поредни загуби, като надви Вердер (Бремен) с 1:0 на свой терен. Това стана в среща от 19-ия кръг на Бундеслигата. Бившият футболист на Реал Мадрид Лукас Васкес вкара гола в 37-ата минута.

След този резултат Байер продължава борбата за място в топ 4. В същото време Вердер е все така близо до изпадащите, като няма победа от осем мача насам.

Сблъсъкът на “БайАрена” беляза цял полусезон след уволнението на бившия треньор на “aспирините” Ерик тен Хаг. Нидерландецът беше изгонен през лятото след само два кръга, след като тимът изпусна два гола аванс срещу Вердер в първата среща помежду им, завършила 3:3.

Сега и двата състава създадоха положения, но се стигна само до попадението на Лукас Васкес. Веднъж гредата спря домакините след удар на Ибрахим Маза в края на първата част. През второто полувреме пък Алехандро Грималдо на два пъти пропусна да реализира за Леверкузен.

В сряда Байер приема Виляреал в мач от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига, а после в събота гостува на Айнтрахт (Франкфурт) в Бундеслигата. На Вердер също му предстоят два мача през следващата седмица, като и двата са домакинства за първенство - отложен срещу Хофенхайм (вторник) и после срещу Борусия (Мьонхенгладбах) (събота).