  3. Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

  • 25 яну 2026 | 18:32
  • 301
  • 0

Щутгарт разби с категоричното 3:0 като гост Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 19-тия кръг на Бундеслигата. Швабите не оставиха много шансове на съперника си и записаха четвърта победа в последните си 6 мача и отново си върнаха мястото в топ 4, с равни точки с третия Хофенхайм. Гладбах пък има само един успех в последните си шест срещи и остава на 11-а позиция.

Мачът можеше да има коренно различен сценарий, когато в 13-ата минута бе отсъдена дузпа за Борусия за игра с ръка на Джейми Левелинг. Харис Табакович обаче я пропусна, след като Александер Нюбел се намеси добре и отрази удара му от бялата точка. Щутгарт пък откри резултата в 30-ата минута, когато след центриране топката достигна именно до Джейми Левелинг, който се възползва от разбъркването и простреля Мориц Николас за 0:1.

През втората част швабите окончателно подпечатаха успеха си с нови две попадения. В 67-ата минута Крис Фюрих центрира от корнер, а американският бранител на домакините Джоузеф Скали в желанието си да избие топката си вкара автогол. Крайното 0:3 бе оформено седем минути по-късно, когато Дениз Ундав с хубав удар от наказателното поле наказа за трети път Николас.

