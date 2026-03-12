Контузии помогнаха на Свитолина и Рибакина

Популярни
Поставената под номер 3 в схемата Елена Рибакина (Казахстан) и номер 9 Елина Свитолина (Украйна) се класираха за четвъртфиналите на силния турнир по тенис на твърди кортове УТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Шампионката от 2023-а Рибакина поведе с 6:4, 4:3, когато британката Сонай Картал се отказа поради болки в гърба.

Картал загуби подаването си в третия гейм на мача и след това допусна втори пробив пробива, след като видеозапис показа, че топката ѝ е докоснала мрежата. Тя обаче се съвзе, за да си върне пробива, въпреки че се нуждаеше от помощ от физиотерапевта между геймовете, и постави под натиск сервиса на Рибакина, преди казахстанката да удържи и да вземе първия сет. Вторият сет продължаваше, докато Картал не се протегна за ретур при точката за пробив при резултат 3:3 и веднага се отправи към мрежата, за да се ръкува.

„Определено не по начина, по който исках да завърша мача, разбира се. Пожелавам ѝ бързо възстановяване. Не е лесно с подобни контузии. Все пак беше труден мач . . . Радвам се, че преминах към следващия“, каза Рибакина в интервюто на корта.

Свитолина поведе с 6:1, 1:1 срещу чехкинята Катержина Синиакова, която се отказа поради контузия на дясното бедро. Следващата съперничка на украинката ще бъде двукратната шампионка Ига Швьонтек (Полша).

