Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов празнува рожден ден

На 12 март рожден ден празнува Валентин Димов – капитан на България за Купа „Дейвис". Под негово ръководство националният ни отбор за първи път в историята си се класира в Световна група на Купа „Дейвис".

Валентин Димов е четирикратен шампион от държавните първенства на България на сингъл и носител на още няколко златни медала от отборните надпревари. В своята състезателна кариера той печели и титла от турнир от веригата „Фючърс" през 2009 г. в Ямбол. На двойки, заедно с партньорите си Тихомир Грозданов и Тодор Енев, достига пет пъти до финал на турнири от същата категория.

Валентин Димов е част от българския национален отбор за Купа „Дейвис" като състезател през 2009 г. През 2007 г., заедно с отбора на България, става европейски вицешампион при юношите до 18 години. В кариерата си има и множество отличия от престижни юношески турнири, както и бронзов медал от Европейското юношеско първенство до 18 години в Бад Гащайн, Австрия.

Екипът на Sportal.bg отправя към Валентин Димов сърдечни пожелания за здраве, късмет, щастие и още много успехи както в професионалния път, така и в развитието на българския тенис.