Нестеров победи №246 в света за 1/4-финал на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров продължава с великолепното си представяне на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин постигна четвърта поредна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл. Нестеров спечели днес със 7:6(6), 6:2 срещу третия поставен и №246 в световната ранглиста Том Генч (Германия). Срещата продължи два часа и 11 минути.

Нестеров навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен след драматичен тайбрек. В него националът пропусна три сетбола, но от четвъртата си възможност го спечели с 10:8 точки. Българинът доминира във втората част и със серия от пет поредни спечелени гейма – от 1:2 до 6:2 – триумфира с крайната победа.

Преди този мач Нестеров постигна още две победи в квалификациите и една в основната схема. С доброто си представяне до момента българинът си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която е под №477 през тази седмица. За място на полуфиналите той ще играе срещу Максим Мрва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов.

По-късно днес Нестеров ще играе на четвъртфинал и в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) ще се изправят срещу четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия).