Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Флоран Бакс (Франция) и Азиз Уака (Тунис) с 6:4, 7:6(4) за 77 минути.

Те направиха един пробив в третия гейм по пътя към успеха в първия сет, а във втората част взеха тайбрека със 7-4 точки и затвориха мача.

Следващите им съперници ще станат ясни по-късно днес.

През миналата седмица Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.