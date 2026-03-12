Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

  • 12 март 2026 | 14:48
  • 167
  • 0
Донски достигна до полуфиналите на двойки в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Флоран Бакс (Франция) и Азиз Уака (Тунис) с 6:4, 7:6(4) за 77 минути.

Те направиха един пробив в третия гейм по пътя към успеха в първия сет, а във втората част взеха тайбрека със 7-4 точки и затвориха мача.

Следващите им съперници ще станат ясни по-късно днес.

През миналата седмица Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.

Следвай ни:

Още от Тенис

"Гледаш ли мача, по дяволите!?", Джокович не можеше да диша срещу Дрейпър

"Гледаш ли мача, по дяволите!?", Джокович не можеше да диша срещу Дрейпър

  • 12 март 2026 | 10:14
  • 8049
  • 5
Джак Дрейпър срази Новак Джокович в зрелищна битка в Индиън Уелс

Джак Дрейпър срази Новак Джокович в зрелищна битка в Индиън Уелс

  • 12 март 2026 | 09:50
  • 5906
  • 2
Швьонтек се класира за четвъртфиналите в Индиън Уелс

Швьонтек се класира за четвъртфиналите в Индиън Уелс

  • 12 март 2026 | 06:44
  • 1581
  • 0
Рууд се оказа лесно препятствие за Алкарас

Рууд се оказа лесно препятствие за Алкарас

  • 12 март 2026 | 03:49
  • 2811
  • 0
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Гърция

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Гърция

  • 11 март 2026 | 19:26
  • 1200
  • 2
Нестеров се класира на четвъртфинал на двойки в Гърция

Нестеров се класира на четвъртфинал на двойки в Гърция

  • 11 март 2026 | 17:34
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 9211
  • 48
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 12011
  • 30
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 6187
  • 6
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 5136
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2761
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 4032
  • 12