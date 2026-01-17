Фиорентина обяви скръбна вест

В ранните часове на днешния 17-и януари (събота) пресслужбата на Фиорентина разпространи във всичките си информационни канали новината, че президентът на клуба Роко Комисо е починал след дълго боледуване.

Ръководителят на “виолетовите” навърши 76 години през миналия ноември, като в дълго съобщение на клубния сайт флорентинци изразиха благодарността си за успехите на първия отбор в Италия и в международните турнири, както и изкаха съболезнованията си към семейството на Роко.

Fiorentina Announces the Passing of Rocco B. Commisso.



Statement: https://t.co/cA7A5nE4S7 pic.twitter.com/rkFus4gnqS — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 17, 2026

“В този момент на голяма тъга една искрена мисъл е за всички във Фиорентина – персонал, играчи и служители – за всички, които познаваха Роко, за цялата общност на Виола и най-вече за всички момчета и момичета, които ще продължат да носят цветовете на Виола и спомена за нашия Роко в цяла Италия и света.

Липсваш ни и винаги ще ни липсваш.” – написаха от клуба след кончината на Роко.