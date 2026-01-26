Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

  • 26 яну 2026 | 18:03
  • 484
  • 0

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен не излезе на пистата днес в първия ден от шейкдауна в Барселона. Сутринта новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар беше най-бърз с новия RB22, а следобед трябваше да Верстапен, но Исак довърши деня.

Все още не се знае кога точно Макс ще подкара новия автомобил на Ред Бул, като за утре прогнозата е за лошо време в Монтмело, което може да ограничи работата на отборите на каталунското трасе.

Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия
Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия

Подготовката на писта преди новия сезон за отборите във Формула 1 започна днес с петдневния шейкдаун, в който всеки тим има право да използва за три дни трасето. Официалните тестове – две сесии по три дни, ще са през февруари в Бахрейн.

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Германски шампионат размести календара си заради Верстапен

Германски шампионат размести календара си заради Верстапен

  • 26 яну 2026 | 13:38
  • 632
  • 0
Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона

Това са цветовете на новия Макларън MCL40 за тестовете в Барселона

  • 26 яну 2026 | 13:17
  • 1045
  • 1
Ред Бул най-после показа RB22 за сезон 2026

Ред Бул най-после показа RB22 за сезон 2026

  • 26 яну 2026 | 13:05
  • 850
  • 0
Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

Какво време очаква отборите от Формула 1 в Барселона?

  • 25 яну 2026 | 21:28
  • 2434
  • 0
Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

Слухове: Хамилтън получава състезателен инженер от Макларън

  • 25 яну 2026 | 21:06
  • 3843
  • 2
Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

Макларън: Без големи промени по болида на тестовете

  • 25 яну 2026 | 20:47
  • 1921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 39062
  • 66
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 40302
  • 20
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 11176
  • 4
Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

  • 26 яну 2026 | 18:30
  • 1172
  • 1
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 21344
  • 5
Очаквайте на живо: Кой ще излезе победител в голямото дерби във Варна?

Очаквайте на живо: Кой ще излезе победител в голямото дерби във Варна?

  • 26 яну 2026 | 18:10
  • 779
  • 0