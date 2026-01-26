Верстапен не кара днес новата кола на Ред Бул

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен не излезе на пистата днес в първия ден от шейкдауна в Барселона. Сутринта новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар беше най-бърз с новия RB22, а следобед трябваше да Верстапен, но Исак довърши деня.

Все още не се знае кога точно Макс ще подкара новия автомобил на Ред Бул, като за утре прогнозата е за лошо време в Монтмело, което може да ограничи работата на отборите на каталунското трасе.

Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия

Подготовката на писта преди новия сезон за отборите във Формула 1 започна днес с петдневния шейкдаун, в който всеки тим има право да използва за три дни трасето. Официалните тестове – две сесии по три дни, ще са през февруари в Бахрейн.

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

