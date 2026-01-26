Популярни
Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

  • 26 яну 2026 | 15:56
  • 916
  • 1
Уилямс с кошмарно по-тежка кола преди тестовете?

Уилямс ще пропусне петдневния шейкдаун в Барселона тази седмица, като основната причина е закъснението при покриването на краш теста, който е задължителен и ФИА не прави компромиси в това отношение. Смята се, че новата кола на Уилямс на три пъти не е успяла да издържи краш теста, което определено е притеснително, като информацията е на Soy Motor.

Спекулациите относно проблемите на FW48 бяха потвърдени от тима, който официално обяви, че няма да се появи в Испания, а сега предстои да се разбере дали другата притеснителна новина за тима ще се окаже истина.

Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия
Хаджар начело в Барселона, Ауди с проблеми в сутрешната сесия

Според непотвърдена информация, новата кола на Уилямс е най-тежка сред новите болиди - с 20 или дори 30 килограма над минималните 768, заложени от ФИА. Федерацията намали теглото на болидите във Формула 1 с 30 килограма за сезон 2026 и ако тази информация се окаже вярна, то в Уилямс не са постигнали никакъв прогрес относно олекотяването на колата.

Миналата седмица се появи информация, че само три отбора са постигнали минималното тегло: Ауди, Алпин и Ферари, а Никола Томбазис от ФИА в прав текст заяви, че по отношение на килограмите федерацията няма да отстъпи и отборите трябва да намерят начин да сложат новите си коли на диета.

Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите
Само три отбора са постигнали минималното тегло на колите
