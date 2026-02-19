Опитни ветерани ще се сблъскат на галата Холоуей - Оливейра 2

Галавечерта UFC 326 ще се проведе на 7 март в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас.

Ветераните в лека категория Дрю Добър и Майкъл Джонсън ще премерят сили в предстоящото събитие UFC 326, насрочено за 7 март в T-Mobile Arena в Лас Вегас. Главната битка на вечерта ще бъде реваншът между Макс Холоуей и Чарлс Оливейра, в който ще бъде заложена титлата „BMF“.

Това ще бъде първата поява на Джонсън след отменения му двубой срещу Александър Ернандес на UFC 324. Срещата беше прекратена заради нередности при залозите. Драстична промяна в коефициентите принуди UFC да извади мача от картата, въпреки че нито един от бойците не беше обвинен в неправомерни действия.

Беше започнато разследване, но очевидно то не е засегнало Джонсън, тъй като той вече има насрочен нов двубой за март. Той влиза в срещата след три поредни победи, включително над Даниел Целхубер и Отман Азайтар. Що се отнася до Добър, винаги атрактивният боец в лека категория се завръща с намерението да надгради над скорошния си нокаут срещу Кайл Преполек на UFC във Ванкувър през октомври. Тази победа сложи край на серия от три загуби за Добър и му донесе награда „Битка на вечерта“ – петата в неговата кариера в UFC.

Заедно Добър и Джонсън са спечелили общо 15 бонуса след битките си в UFC, така че се очаква двамата да предложат изключително зрелищен сблъсък на 7 март.

Окончателният списък с двубои за UFC 326 все още не е обявен, а редът на срещите в картата тепърва ще бъде определен.