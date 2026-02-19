Бивш съперник на Магомед Рамазанов е със спрени права заради допинг

Носителят на бронзов медал от Олимпийските игри през 2024 г. Аарън Брукс е наказан със спиране на състезателните права за две години след положителна проба за забранено вещество. Борецът няма да може да се състезава отново до 2027 г., когато санкцията му изтече.

Високотитулуваният борец, който е и четирикратен шампион на NCAA с отбора на Пенсилвания, получи наказанието от независим арбитър, след като Антидопинговата агенция на САЩ (USADA) първоначално е установила нарушението. Положителната проба на Аарън Брукс е взета при извънсъстезателен тест на 21 април 2025 г.

„Положителният тест на Brooks е причинен от употребата на дехидроепиандростерон (DHEA), като арбитърът е заключил, че употребата е била неумишлена според правилата“, се казва в прессъобщение на USADA. „DHEA е неспецифично вещество от категорията на анаболните агенти и е забранено по всяко време съгласно протокола на USADA за олимпийско и параолимпийско тестване, националните антидопингови политики на Олимпийския и параолимпийския комитет на САЩ и антидопинговите правила на Обединената световна борба, които са приели Световния антидопингов кодекс и Забранителния списък на Световната антидопингова агенция.“

„Двугодишният период на наказание на Аарън Брукс започна на 13 юни 2025 г. – датата, на която той беше временно отстранен. Освен това всички състезателни резултати на Аарън Брукс, постигнати на и след 21 април 2025 г., са анулирани, включително отнемане на всякакви медали, точки и награди“, се допълва в съобщението.

Въз основа на наказанието си, американецът ще може да се състезава отново след 21 април 2027 г. Това означава, че той все още има възможност да се бори за място в олимпийския отбор по борба на САЩ за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис.

На Олимпийските игри Аарън Брукс загуби в третия си мач от българския национал Магомед Рамазанов, но се реваншира с убедителна победа в мача за бронзовия медал. Наказанието му го лишава от възможността да участва на следващото световно първенство, но той може да се завърне за Олимпиадата през 2028 г.