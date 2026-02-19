„Никога не съм бил в по-добра форма“: Гарсия е готов да покаже подобрения срещу Бариос

Раян Гарсия очаква да шокира много хора с представянето си този уикенд. Той ще се изправи срещу носителя на титлата на WBC в полусредна категория Марио Бариос в първия си опит да стане световен шампион.

В интервю за "Fight Hub TV" калифорниецът говори за предстоящия двубой, за скорошните промени в живота си и защо напоследък предизвиква все по-често Шакур Стивънсън. Ето някои от акцентите от неговите изказвания.

За това как вижда победата си над Бариос

„Просто искам да бъда остър. Искам да покажа на хората колко съм остър... Тук съм и ще ме видите да се бия по най-добрия възможен начин“

За това как се чувства по време на този тренировъчен лагер

„Наистина се посветих отново на това да бъда възможно най-точен – от диетата до дисциплината, във всичко, което трябваше да пожертвам, направих всяка стъпка по пътя. Така че ще видите най-острия Раян, който някога е бил“

За това за какво смята, че Бариос няма да е подготвен

„Честно казано, просто не мисля, че ще може да очаква тези удари, идващи отвсякъде. Просто не мисля, че ще се справи със скоростта ми. Но, знаете ли, ще видим, когато сме на ринга. Той просто няма да може да поддържа темпото ми, точка по въпроса“

Дали Бариос представлява предизвикателство, с което не се е сблъсквал досега

„Абсолютно не“

За интереса си към двубой със Шакур Стивънсън

„Просто смятам, че съм един от тези, които ще го победят. И мисля, че всички го смятат за някакъв гений на ринга, а аз съм тук, за да отнема това. Общо взето е това. Мислеха, че и Девин Хейни е същият, „той е непобедим“... Същото е и с Шакуър, хората казват, че е най-добрият, това-онова – но аз не го виждам. Ще трябва да го докаже. Победих го при аматьорите, ще го победя отново и ще го нараня. Ще го смиря по начин, по който никога досега не е бил смиряван“

Цялото интервю можете да гледате тук: