Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Загуба на боец на домакините предизвика меле в Сърбия

Загуба на боец на домакините предизвика меле в Сърбия

  • 19 фев 2026 | 13:18
  • 590
  • 1
Загуба на боец на домакините предизвика меле в Сърбия

По време на професионална кикбокс гала в Нови пазар (Сърбия) десетки нахлуха на ринга след мач по кикбокс и нападнаха победителя в една от битките.

Кадрите от мелетео вече се разпространяват в социалните мрежи и предизвикват голямо възмущение. Лиъм Харисън, 8-кратен професионален световен шампион по муай тай, е изумен от видяното и споделя видеото в социалната мрежа Х.

Суматохата започна веднага след двубоя между сръбския боец Вахид Кичара и гръка Йоанис Цукалас. Кичара загуби дуела. Докато гръцкият боец празнуваше победата си, нещата се объркаха. Видеозаписи показват десетки мъже, които щурмуват ринга.Охраната и служителите се опитват да се намесят, но не успяват да овладеят ситуацията.

След масовото сбиване Вахид Кичара се изказа публично. Той се извини публично за събитията. Той заяви, че сцените са неприемливи и вредни за спорта. Кичара заяви, че иска да се ангажира с по-голямо спортсменство и уважение в бъдеще, както на ринга, така и на трибуните.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Диян Димитров преди SENSHI 30: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация

Диян Димитров преди SENSHI 30: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 463
  • 0
България с осем свободняци и четири жени на рейтинговия турнир в Тирана

България с осем свободняци и четири жени на рейтинговия турнир в Тирана

  • 18 фев 2026 | 10:51
  • 638
  • 0
Андреа Нисева завоюва бронз в Швеция

Андреа Нисева завоюва бронз в Швеция

  • 18 фев 2026 | 10:45
  • 718
  • 0
Олимпийски шампион по джудо ще води лагер в България

Олимпийски шампион по джудо ще води лагер в България

  • 18 фев 2026 | 09:03
  • 529
  • 0
Мани Пакиао се завръща на ринга

Мани Пакиао се завръща на ринга

  • 18 фев 2026 | 08:52
  • 690
  • 0
Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

  • 17 фев 2026 | 18:05
  • 1461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 10493
  • 12
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 12648
  • 52
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 1429
  • 0
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

  • 19 фев 2026 | 14:37
  • 11874
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 6723
  • 5
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 14566
  • 12