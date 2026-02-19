Загуба на боец на домакините предизвика меле в Сърбия

По време на професионална кикбокс гала в Нови пазар (Сърбия) десетки нахлуха на ринга след мач по кикбокс и нападнаха победителя в една от битките.

Кадрите от мелетео вече се разпространяват в социалните мрежи и предизвикват голямо възмущение. Лиъм Харисън, 8-кратен професионален световен шампион по муай тай, е изумен от видяното и споделя видеото в социалната мрежа Х.

Суматохата започна веднага след двубоя между сръбския боец Вахид Кичара и гръка Йоанис Цукалас. Кичара загуби дуела. Докато гръцкият боец празнуваше победата си, нещата се объркаха. Видеозаписи показват десетки мъже, които щурмуват ринга.Охраната и служителите се опитват да се намесят, но не успяват да овладеят ситуацията.

След масовото сбиване Вахид Кичара се изказа публично. Той се извини публично за събитията. Той заяви, че сцените са неприемливи и вредни за спорта. Кичара заяви, че иска да се ангажира с по-голямо спортсменство и уважение в бъдеще, както на ринга, така и на трибуните.