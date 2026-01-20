Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Равенство за Арда, загуба за Септември и важни новини около националния отбор – на живо с обзора на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шофьорът, причинил катастрофата с Антъни Джошуа, е вече подсъдим

Шофьорът, причинил катастрофата с Антъни Джошуа, е вече подсъдим

  • 20 яну 2026 | 17:58
  • 384
  • 0
Шофьорът, причинил катастрофата с Антъни Джошуа, е вече подсъдим

Шофьорът Адении Кайоде, който в края на миналата година причини катастрофа, при която пострада боксьорът Антъни Джошуа, а двама от неговите треньори - Латиф Айоделе и Сина Гами, загинаха, бе изправен пред съда в Нигерия, съобщи ВВС.

46-годишният Кайоде е с повдигнати четири обвинения, включително причиняване на смърт поради опасно шофиране. На 29 декември, само броени дни след като Джошуа победи инфлуенсъра Джейк Пол в мач в Маями, британецът и неговите треньори станаха участници в пътнотранспортно произшествие край Лагос, където трябваше да посрещнат Новата година и да отпразнуват спечеления мач, който бе с рекорден награден фонд.

Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа
Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа

Кайоде се появи в съда с черен анорак с качулка, но малко след началото на заседанието делото бе отложено за 25 февруари по искане на прокуратурата, за да може тя да събере още доказателства за инцидента.

Латиф Айоделе бе личният треньор на 36-годишния Джошуа, а Сина Гами бе негов треньор по силова подготовка. Самият Джошуа, който е бивш световен шампион в тежка категория, олимпийски шампион от 2012 година и един от най-успешните боксьори на нашето време, се измъкна от катастрофата почти невредим.

Опечаленият Джошуа има нужда от време, още не е осъзнал загубата напълно
Опечаленият Джошуа има нужда от време, още не е осъзнал загубата напълно
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

205 мъже и 60 жени ще стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

  • 20 яну 2026 | 01:29
  • 1179
  • 0
Състезатели от 7 държави на "Winter Taekwondo Sparring Camp" в Кюстендил

Състезатели от 7 държави на "Winter Taekwondo Sparring Camp" в Кюстендил

  • 19 яну 2026 | 16:26
  • 369
  • 0
България на 5-о място в комплексното класиране на международен турнир по карате в Риека

България на 5-о място в комплексното класиране на международен турнир по карате в Риека

  • 19 яну 2026 | 15:58
  • 917
  • 0
Алберт Краус и Анди Зауер начело на специален SENSHI лагер

Алберт Краус и Анди Зауер начело на специален SENSHI лагер

  • 19 яну 2026 | 14:31
  • 981
  • 0
Мъжете и жените откриват спортния календар в борбата у нас

Мъжете и жените откриват спортния календар в борбата у нас

  • 19 яну 2026 | 14:26
  • 441
  • 0
Григор Саруханян и Марио Вергиев лице в лице в студиото на Sportal.bg

Григор Саруханян и Марио Вергиев лице в лице в студиото на Sportal.bg

  • 19 яну 2026 | 14:23
  • 854
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев се завърна в България

  • 20 яну 2026 | 17:34
  • 4327
  • 8
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
  • 17439
  • 7
Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

  • 20 яну 2026 | 17:30
  • 17765
  • 1
Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 19350
  • 61
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 46513
  • 91
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 122356
  • 41