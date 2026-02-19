Калъм Смит ще се боксира за титла в родния му Ливърпул

Калъм Смит и Дейвид Морел-младши официално ще се изправят един срещу друг в планиран за 12 рунда сблъсък в полутежка категория. Битката за временната титла на WBO ще се проведе на 18-и април в „M&S Bank Arena“ в Ливърпул.

Двамата ще се борят за междинния пояс на WBO, докато шампионът Дмитрий Бивол се подготвя за задължителната си защита на титлата на IBF.

Боксиращият се пред родна публика Смит (31-2, 22 с нокаут) излиза след страхотен мач срещу Джошуа Буатси миналия февруари. В него той надделя над непобедения си съперник и доказа, че все още има какво да предложи след съкрушителната загуба от Артур Бетербиев година по-рано. "Скаузърът" има редица тежки битки зад гърба си и сериозен фактор в категория до 79 кг., особено сега, когато ерата на Бивол и Бетербиев изглежда към своя край.

Морел (12-1, 9 с нокаут) приключи престоя си в категория до 76 кг. паунда с двурундов побой над Сена Агбеко, той записа победа със съдийско решение над Радивое Калайджич, допусна първа загуба в кариерата си от Дейвид Бенавидес и постигна изключително спорна победа с неединодушно съдийско решение над Имам Хатаев, в която Морел за първи път се озова на пода.

Бенавидес падна в нокдаун, но победи Морел в трилър в Лас Вегас