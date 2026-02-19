Турнирът по борба в памет на Николай Георгиев - Кимбата стартира в събота

Състезатели от цялата страна ще пристигнат в Перник, за да вземат участие в петото издание на турнира по класическа борба в памет на Николай Георгиев - Кимбата, съобщи за БТА председателят на пернишкия клуб Миньор Иво Ангелов.

На 21 февруари (събота) в зала „Борис Гюдеров“ от 9:00 часа ще започне премерването на борците, а първите схватки са насрочени за 9:30 часа. Официалното откриване е определено за 12:00 часа, а финалите ще се състоят малко след 15:00 часа, уточни организаторът.

Иво Ангелов съобщи още, че участие ще вземат и деца от Варненска област. Той добави, че към този момент в пернишката зала по борба водят подготовка състезатели от Швейцария, които също ще се включат в състезанието.

Схватките ще се провеждат успоредно на два тепиха. Поканени са бивши и настоящи шампиони по борба, които да дадат началото на турнира, както и да се срещнат със състезателите участници, информира Ангелов.

Той добави, че състезанието се организира с подкрепата на Община Перник и приятели на пернишката борба, които са се погрижили за осигуряването на богат награден фонд.

