  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Михаел Шумахер вече не е прикован на легло, съобщи британски вестник

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло, съобщи британски вестник

  • 26 яну 2026 | 15:04
  • 605
  • 1
Седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер вече не е прикован на легло, съобщи британският вестник The Daily Mail.

През 2013 година, след като се оттегли от спорта, Шумахер получи тежка мозъчна травма при падане, докато караше ски във Френските Алпи. Той беше прикован на легло за продължителен период и беше поставен на апарат за изкуствено дишане, като претърпя и няколко животоспасяващи операции на главата.

12 години от съдбоносния ски инцидент на Михаел Шумахер
12 години от съдбоносния ски инцидент на Михаел Шумахер

Източниците на изданието съобщават, че Шумахер вече се движи на инвалидна количка с помощта на медицинска сестра и терапевт. Той е във фамилното си имение в Майорка. Също така се твърди, че Михаел от известно време гледа редовно състезанията във Формула 1, като това беше обявено за първи път от бившия президент на ФИА Жан Тод, който е един от малцината, които имат достъп до легендарния пилот.

57-годишният Шумахер е седемкратен световен шампион във Формула 1 и е смятан за един от най-великите пилоти на всички времена. Германецът е втори във вечната ранглиста по победи (91), подиуми (155) и спечелени квалификации (68), след британеца Люис Хамилтън.

