  Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

  • 26 яну 2026 | 11:47
  • 250
  • 0
Волейболистката на Любо Ганев-Автосвят (Русе) Ивайла Кирева бе обявена за Най-полезен състезател (MVP) на Купа България Висша лига за жени. Финалният турнир се проведе в зала "Дунав" в Русе.

Призът ѝ бе връчен от адвокат Велислав Йонев – член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и председател на Правната комисия.

На финала представителките на Русе надиграха Спартак (Варна) с 3:1 гейма и вдигнаха първия исторически Трофей от тази надпревара.

Победителките в турнира за Купа България Висша лига спечелиха и чек от НВЛ-жени на стойност 2000 евро.

Финалистките от Спартак взимат чек на стойност 1000 евро.

