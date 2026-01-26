Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

Волейболистката на Любо Ганев-Автосвят (Русе) Ивайла Кирева бе обявена за Най-полезен състезател (MVP) на Купа България Висша лига за жени. Финалният турнир се проведе в зала "Дунав" в Русе.
Призът ѝ бе връчен от адвокат Велислав Йонев – член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и председател на Правната комисия.
Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени
На финала представителките на Русе надиграха Спартак (Варна) с 3:1 гейма и вдигнаха първия исторически Трофей от тази надпревара.
Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството
Победителките в турнира за Купа България Висша лига спечелиха и чек от НВЛ-жени на стойност 2000 евро.
Христо Кирев: Ще се борим и за титлата във Висша лига
Финалистките от Спартак взимат чек на стойност 1000 евро.