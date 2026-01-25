Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени

Отборът на Любо Ганев - Автосвят (Русе) е първият носител в историята на Купата на България – Висша лига жени. Във финалната среща на турнира, изиграна в пълната зала "Дунав" в Русе, домакините се наложиха над тима на Спартак (Варна) с 3:1 (25:13, 23:25, 25:14, 25:20).

Финалният двубой предложи емоционален и динамичен волейбол, като и двата отбора демонстрираха високо спортно майсторство, дисциплина и мотивация. Срещата се превърна в истински празник за спортната общественост на Русе и постави силен акцент върху значимостта на първото историческо издание на надпреварата.

С най-голям принос за успеха на домакините се отличи Ивайла Кирева, която бе избрана за Най-полезен състезател (MVP) на турнира. Призът ѝ бе връчен от адвокат Велислав Йонев – член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и председател на Правната комисия.

След края на срещата се състоя и официалната церемония по награждаване. Двата финалиста получиха отборни наградни чекове, които бяха връчени от г-жа Емилия Кънева - представител на генералния партньор на Националната волейболна лига жени Demax+, г-н Станислав Николов - административен директор на Българската федерация по волейбол, както и от г-н Давид Давидов – председател на Комисията по детско-юношески волейбол към БФВ.

Първата в историята Купа на България – Висша лига жени бе поднесена на победителите от кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, домакин и партньор на турнира, както и от г-жа Емилия Кънева – представител на генералния партньор на Националната волейболна лига жени Demax+.

Снимки: БФВ