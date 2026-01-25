Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени

Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени

  • 25 яну 2026 | 17:59
  • 672
  • 0
Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени

Отборът на Любо Ганев - Автосвят (Русе) е първият носител в историята на Купата на България – Висша лига жени. Във финалната среща на турнира, изиграна в пълната зала "Дунав" в Русе, домакините се наложиха над тима на Спартак (Варна) с 3:1 (25:13, 23:25, 25:14, 25:20).

Финалният двубой предложи емоционален и динамичен волейбол, като и двата отбора демонстрираха високо спортно майсторство, дисциплина и мотивация. Срещата се превърна в истински празник за спортната общественост на Русе и постави силен акцент върху значимостта на първото историческо издание на надпреварата.

С най-голям принос за успеха на домакините се отличи Ивайла Кирева, която бе избрана за Най-полезен състезател (MVP) на турнира. Призът ѝ бе връчен от адвокат Велислав Йонев – член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и председател на Правната комисия.

След края на срещата се състоя и официалната церемония по награждаване. Двата финалиста получиха отборни наградни чекове, които бяха връчени от г-жа Емилия Кънева - представител на генералния партньор на Националната волейболна лига жени Demax+, г-н Станислав Николов - административен директор на Българската федерация по волейбол, както и от г-н Давид Давидов – председател на Комисията по детско-юношески волейбол към БФВ.

Първата в историята Купа на България – Висша лига жени бе поднесена на победителите от кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, домакин и партньор на турнира, както и от г-жа Емилия Кънева – представител на генералния партньор на Националната волейболна лига жени Demax+.

Снимки: БФВ

Следвай ни:

Още от Волейбол

Николай Къртев с 6 точки, Монпелие вече е втори във Франция

Николай Къртев с 6 точки, Монпелие вече е втори във Франция

  • 25 яну 2026 | 13:49
  • 859
  • 0
Симеон Добрев: Показахме на всички, че Нефтохимик няма спиране!

Симеон Добрев: Показахме на всички, че Нефтохимик няма спиране!

  • 25 яну 2026 | 12:09
  • 774
  • 4
Спартак (Варна) и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за Купата на България Висша лига! Гледайте финала ТУК!

Спартак (Варна) и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за Купата на България Висша лига! Гледайте финала ТУК!

  • 25 яну 2026 | 11:52
  • 678
  • 0
Венислав Антов с 19 точки, Туркоа с победа №15 във Франция

Венислав Антов с 19 точки, Туркоа с победа №15 във Франция

  • 25 яну 2026 | 11:08
  • 771
  • 0
Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България

Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България

  • 24 яну 2026 | 21:14
  • 7784
  • 7
Джанлоренцо Бленджини: Младите играчи са ключът

Джанлоренцо Бленджини: Младите играчи са ключът

  • 24 яну 2026 | 20:25
  • 1925
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 39877
  • 125
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 8103
  • 12
Арсенал 1:1 Ман Юнайтед, равенство на почивката

Арсенал 1:1 Ман Юнайтед, равенство на почивката

  • 25 яну 2026 | 19:04
  • 7588
  • 25
Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

  • 25 яну 2026 | 19:00
  • 2229
  • 3
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 12534
  • 83
Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

  • 25 яну 2026 | 17:58
  • 12989
  • 9