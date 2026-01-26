Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

  • 26 яну 2026 | 11:41
  • 344
  • 0
Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

Повярвахме, че победата ни принадлежи, заяви опитната състезателка

Волейболистките на ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе) спечелиха историческа Купа на България Висша лига, след като се наложиха над Спартак (Варна) с 3:1 гейма в големия финал в зала "Дунав".

Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени
Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени

Капитанът на отбора - опитният диагонал Милена Ботева, говори след успеха пред BGvolleyball.com. 44-годишната състезателка заяви, че със съотборничките ѝ са повярвали, че победата им принадлежи, както и, че преследват трофей и в първенството. Също така тя сподели какво е за нея да е на терена след дълга пауза.

"Наистина тази победа ще остане в историята на града ни. Заедно я пишем отново с много труд, всеотдайност, саможертви и постоянство. Щастлива съм, че успяхме да постигнем такъв успех пред нашата публика. Атмосферата в залата беше уникална!".

"Това, с което превъзхождаме противника ни, бяха тактическите действия, които получавахме от треньорския щаб по време на целия мач. Добър отбор, с отлично подготвени състезатели, нямахме право на много грешки. Повярвахме, че тази победа ни принадлежи и нито за момент не се отказахме. Силен колектив сме - никой не се изявява като индивидуалност, а играе за другия и се раздава във всеки един момент", добави опитната волейболистка.

"Предстои втори кръг на шампионата, в който всеки противник е важен. Не подценяваме никого и продължаваме да работим усърдно към всяка обща цел. Първата я постигнахме със спечелването на Купа България, надявам се да реализираме същото и в първенството. Момичетата го заслужават", смята Ботева.

"Наскоро си мислех как в игрището трудът се отплаща. Добър си - печелиш, заслужил си. Няма фалш. Затова се чувствам добре. Липсваше ми адреналина от мачовете и емоциите от съблекалнята, преди да излезем на терена. Не могат да се опишат с думи", споделя тя.

"На съотборничките си бих казала да вярват повече в себе си, защото се справят повече от добре за годините си. Имат бъдеще във волейбола. Радвам се, че съм им такава опора. Търсят ме в трудни моменти преди мачовете, когато са неспокойни и всеки път се опитвам да разсея обстановката и да се посмеем върху нещо безобидно. Интелигентни, възпитани и уважителни момичета са, и аз се радвам, че съм част от този колектив", допълва състезателката на русенки.

"Искрено благодаря на феновете, които през тези два дни бяха многобройни в залата. Оказаха ни голяма подкрепа! Емоцията беше огромна", завърши Ботева.

