Христо Кирев: Ще се борим и за титлата във Висша лига

Волейболистките на ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе) спечелиха първата историческа Купа на България Висша лига - жени. В спора за Трофея те се наложиха над Спартак (Варна) с 3:1 гейма, в големия финал на турнира, който се провед в зала "Дунав" в Русе.

Треньорът Христо Кирев, който води тима в тандем със Сашо Тодоров, заяви след големия успех, че това е само първия трофей и тимът му ще се бори и за титлата във Висша лига.

"Успехът се дължи на това, че момичетата бяха страшно мотивирани и се раздадоха на терена, въпреки, че вчера имаха тежък мач. Не беше лесно, но се изправихме срещу познат за нас съперник и състезателките бяха спокойни. Ще се борим и за титлата във Висша лига".

