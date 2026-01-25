Талант на Славия: Сангаре е най-добрият нападател в България

Талантът на Славия Марко Милетич сподели пред Sportal.bg, че смята Мустафа Сангаре от Левски за най-добрият нападател в родния елит. Играчът на Белите също така се надява на добър полусезон с тима си.

"Подготовката ни върви много добре. Отборът ще е готов за първенството. Те влязоха по-здраво от нас в днешния мач. Идол ми е Антоан Гризман още от малък, но сега харесвам и Душан Влахович. Атаката на Славия я виждам добре, остана и най-добрият ми приятел - Кристиян Балов. Аз мисля, че ще се справя добре. Има сериозна конкуренция. Сангаре е най-добрият нападател в първенството. Хуан Переа от Локомотив (Пловдив) също ми прави добро впечатление", каза Милетич.