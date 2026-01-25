Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Талант на Славия: Сангаре е най-добрият нападател в България

Талант на Славия: Сангаре е най-добрият нападател в България

  • 25 яну 2026 | 18:31
  • 1737
  • 1

Талантът на Славия Марко Милетич сподели пред Sportal.bg, че смята Мустафа Сангаре от Левски за най-добрият нападател в родния елит. Играчът на Белите също така се надява на добър полусезон с тима си.

"Подготовката ни върви много добре. Отборът ще е готов за първенството. Те влязоха по-здраво от нас в днешния мач. Идол ми е Антоан Гризман още от малък, но сега харесвам и Душан Влахович. Атаката на Славия я виждам добре, остана и най-добрият ми приятел - Кристиян Балов. Аз мисля, че ще се справя добре. Има сериозна конкуренция. Сангаре е най-добрият нападател в първенството. Хуан Переа от Локомотив (Пловдив) също ми прави добро впечатление", каза Милетич.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница

Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница

  • 25 яну 2026 | 13:22
  • 11832
  • 15
Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

Брахими става основен кандидат за титуляр в дясната зона на ЦСКА

  • 25 яну 2026 | 13:14
  • 3071
  • 1
Добри новини за "диаманта" на Славия

Добри новини за "диаманта" на Славия

  • 25 яну 2026 | 11:37
  • 4132
  • 2
Балкан привлече крило

Балкан привлече крило

  • 25 яну 2026 | 11:01
  • 1031
  • 0
Спартак (Варна) използва млад вратар в контролата срещу Дунав

Спартак (Варна) използва млад вратар в контролата срещу Дунав

  • 25 яну 2026 | 10:32
  • 1314
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 48575
  • 95
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 39922
  • 125
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 8146
  • 12
Арсенал 1:1 Ман Юнайтед, равенство на почивката

Арсенал 1:1 Ман Юнайтед, равенство на почивката

  • 25 яну 2026 | 19:04
  • 7648
  • 25
Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

Ювентус 1:0 Наполи, Дейвид даде аванс на домакините

  • 25 яну 2026 | 19:00
  • 2288
  • 3
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 12650
  • 83
Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

  • 25 яну 2026 | 17:58
  • 13041
  • 9