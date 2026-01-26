Популярни
Джесика Пегула детронира шампионката Мадисън Кийс

  • 26 яну 2026 | 05:18
Джесика Пегула детронира шампионката Мадисън Кийс

Джесика Пегула елиминира действащата шампионка на Australian Open. Мадисън Кийс след успех с 6:3, 6:4. Това беше първият американски сблъсък на осминафиналите на турнира от шест години насам.

И двете нямаха загубен сет от началото на турнира, но Пегула доминираше от самото начало на двубоя на “Род Лейвър Арена” и проби общо 4 пъти подаването на съперинчката си. Мачът продължи час и 18 минути, като направи само 13 непредизвикани грешки и се справи отлично с мощния сервис на Кийс.

“Играя наистина добре в хода на турнира и исках да остана вярна на това, което правя, както и да се опра на няколко неща, които мислех, че Мадисън ще предприеме. Спечелих няколко бързи точки в началото и се стараех да се придържам към тактиката си и да не изпускам инициативата”, каза Пегула в интервюто на корта.

“В първия сет тя изигра някои добри геймове и трябваше да се концентрирам върху това да сервирам солидно, да съм разумна, но и да поемем рискове на нейния втори сервис. Във втория сет слънцето доста ми пречеше. При 4:1 тя върна единия пробив, но си казах, че не трябва да се ядосвам прекалено много”, добави победителката.

Пегула играе изключително сполучливо срещу свои сънароднички. След загубата си от Кийс на US Open през 2023 година, тя спечели 28 от общо 31 мача срещу американки.

В спор за място на полуфиналите Пегула ще срещне победителката от двубоя между поставената под номер 4 в схемата Аманда Анисимова и Ксиню Ванг.

Снимки: Gettyimages

