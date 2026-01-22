Популярни
Джесика Пегула разгроми партньорката си на двойки за по-малко от час

  • 22 яну 2026 | 07:02
  • 215
  • 0
Джесика Пегула разгроми партньорката си на двойки за по-малко от час

Джесика Пегула демонстрира почти безупречно представяне в четвъртък сутринта, като победи сънародничката си и партньорка на двойки МакКартни Кеслър с 6:0, 6:2, за да достигне третия кръг на Australian Open. Срещата продължи едва 58 минути, а поставената под №6 американка бе почти безупречна на корта.

Срещата носеше допълнителна трудност и за двете тенисистки, тъй като те се състезават заедно в схемата на двойки при жените. Само 24 часа по-рано дуото споделяше корта от една и съща страна, когато отпадна в оспорван мач от първия кръг на двойки срещу поставения под номер пет отбор на Габриела Дабровски и Луиза Стефани.

Тази нощ на „Род Лейвър Арена“ Пегула диктуваше играта от първата топка, печелейки първите осем гейма в мача. Кеслър успя да спаси достойнството си, записвайки поне два гейма на сметката си във втория сет, но тя така и не успя да се противопостави по-сериозно на съперничката си.

Доминацията на Пегула се отрази и в статистическата ѝ ефективност; тя реализира 6 от 9 възможности за пробив и успешно неутрализира агресивните модели на игра на Кеслър от основната линия.

Победата ѝ осигури сблъсък в третия кръг срещу изявената „убийца на гиганти“ на турнира, Оксана Селехметева. Световната номер 101 продължи напред по-рано през деня след историческата си победа над бившата полуфиналистка Паула Бадоса. За Пегула мачът ще бъде първа среща в кариерата ѝ срещу руската левичарка, докато тя продължава стремежа си да достигне до първи полуфинал на Australian Open.

