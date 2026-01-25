Сари сигнализира след поредната издънка: Играчите напускат, защото не виждат амбиция

Маурицио Сари изпрати нови послания към клубния президент Клаудио Лотито, като изтъкна, че играчите на Лацио напускат, защото не виждат амбиция в развитието на отбора. Дълбокото разделение в клуба вече е твърде очевидно, за да бъде пренебрегнато, въпреки многократните изявления на Лотито, че има пълно доверие в своя треньор. Изглежда обаче, че това чувство не е взаимно, тъй като Сари многократно заяви, включително и след равенството 0:0 с Лече, че все още е на поста си единствено защото е дал обещание на феновете. В разговор с официалния клубен канал Lazio Style Channel, на въпрос каква е целта му за сезона, отговорът му не беше никак успокояващ.

„Бих искал да си осигурим комфортно оставане в Серия А. Винаги сме имали много малък шанс да влезем в Европа, но сега, след като загубихме няколко важни играчи, трябва да бъдем реалисти“, заяви Сари.

Той също така отговори на DAZN Italia, след като президентът Лотито беше записан да казва, че играчите искат да напуснат, защото са недоволни от управлението на Сари.

„Дори няма нужда да коментирам това. Само преди 10 дни един играч дойде в офиса ми и плачеше, преди да си тръгне. Няма проблем в отношенията между мен и отбора. Ясно е, че когато имаш 25 играчи, а само 15 играят, винаги ще има някой леко недоволен, но това не е общото усещане“, отвърна той.

На пресконференцията Сари добави и много конкретен детайл. Още един футболист е напът да си тръгне, след като Алесио Романьоли се сбогува с привържениците на Lazio тази вечер и настоява за трансфер в Al-Sadd.

„Ако той си тръгне, ще трябва да свикнем да допускаме повече голове. Клубът ме попита какво мисля за тази идея, аз казах, че е неосъществима, но в крайна сметка те отговарят за трансферния пазар.“

Сари многократно намекна, че би подал оставка преди месеци, ако не беше обещанието му към феновете.

„В началото на сезона казах, че ще продължа на всяка цена от уважение към привържениците. Дадох думата си и възнамерявам да я спазя.“

На пресконференцията той навлезе в още по-големи подробности.

„Когато през юни разбрах, че имаме трансферно ембарго, дадох обещание на феновете, че ще изтърпя всичко и ще продължа от уважение към тези хора. Да заменим Романьоли в този момент е невъзможно, той беше лидерът на защитата. Ще са нужни месеци, за да се набият тези идеи в главата на нов играч и да научи всичко, което той знаеше“, завърши Сари.