  Наполи
  2. Наполи
  3. Конте: За първи път пускам футболист, когото не съм гледал никога

Конте: За първи път пускам футболист, когото не съм гледал никога

  • 25 яну 2026 | 23:07
  • 1215
  • 0

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте остана спокоен след поражението с 0:3 от Ювентус в Торино. Той обаче призна, че физическата умора се отразява на неговия отбор, който спечели само един от последните си 5 мача в Серия “А”.

“Докато резултатът беше 1:0, мачът вървеше равностойно. Можехме да направим нещо, за да изравним. След като допуснахме втори гол, в половината ни се появиха свободни пространства и съперникът се възползва”, коментира Конте.

“Поздравявам и Ювентус, и моя отбор. Няма в какво да упрекна момчетата, вложиха много усилия. Понякога успяваш да се справиш с трудностите, друг път - не. Днес ни се получи само донякъде. За първи път в кариерата си пуснах на терена футболист, когото никога преди не бях гледал. Става въпрос за Джоване, който пристигна в тима вчера. Плуваме в открито море, но няма да напуснем лодката. Искаме да се борим с всички сили, въпреки че се намираме в почти невъзможна ситуация”, продължи опитният специалист.

“Дали оставаме в битката за титлата? Това е абсурден въпрос в този момент. Не се отказваме, защото остават 16 мача и още много цели, които да преследваме - Шампионска лига, Лига Европа, Лига на конференциите. Ще направим всичко възможно да съхраним оптималната си нагласа”, заяви Конте.

“Футболистите дават всичко от себе си. Виждам през какво преминават и как рискуват здравето си, като играят на всеки три дни. В крайна сметка, някой неминуемо ще се контузи. Надявам се да не се случи, разбира се. Този сезон е невероятен”, добави наставникът на Наполи.

“Партенопеите” са трети в класирането с 43 точки, а лидер е Интер с 52.

Снимки: Gettyimages

