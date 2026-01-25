България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години завърши с победа участието си на световното първенство в дивизия III, група "А", което се проведе в Зимния дворец в София.

Българските хокеисти спечелиха категорично с 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) срещу Тайланд и завършиха на второ място в крайното класиране.

Две попадения отбеляза Калоян Митриков, а по веднъж се разписаха Георги Крушички, Алекс Гурков, Богомил Диков и Александър Станимиров.

България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"

Това е четвърта победа за България в турнира след разгромни успехи срещу аутсайдера Босна и Херцеговина с 8:0 и Турция с 6:1 и победа след продължение с 4:3 срещу Белгия. Единствената загуба бе от Тайван с 5:9, но именно това поражение остави българският състав на второ място и лиши тима от класиране за по-горната дивизия.

Тайван спечели групата с 14 точки, три повече от България.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto