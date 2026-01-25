Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

  • 25 яну 2026 | 22:08
  • 327
  • 0
България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години завърши с победа участието си на световното първенство в дивизия III, група "А", което се проведе в Зимния дворец в София.

Българските хокеисти спечелиха категорично с 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) срещу Тайланд и завършиха на второ място в крайното класиране.

Две попадения отбеляза Калоян Митриков, а по веднъж се разписаха Георги Крушички,  Алекс Гурков, Богомил Диков и Александър Станимиров.

България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"
България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"

Това е четвърта победа за България в турнира след разгромни успехи срещу аутсайдера Босна и Херцеговина с 8:0 и Турция с 6:1 и победа след продължение с 4:3 срещу Белгия. Единствената загуба бе от Тайван с 5:9, но именно това поражение остави българският състав на второ място и лиши тима от класиране за по-горната дивизия.

Тайван спечели групата с 14 точки, три повече от България.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Зимни спортове

Станимир Беломъжев спечели бронзов медал в дългата дистанция на Световната купа по ски ориентиране в Батак

Станимир Беломъжев спечели бронзов медал в дългата дистанция на Световната купа по ски ориентиране в Батак

  • 25 яну 2026 | 19:18
  • 530
  • 0
Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

  • 25 яну 2026 | 18:19
  • 2649
  • 5
Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа

Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа

  • 25 яну 2026 | 18:14
  • 586
  • 0
Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

  • 25 яну 2026 | 15:38
  • 1813
  • 1
Великата Шифрин си осигури своя 9-ти глобус в слалома с безкомпромисна победа в Чехия

Великата Шифрин си осигури своя 9-ти глобус в слалома с безкомпромисна победа в Чехия

  • 25 яну 2026 | 14:18
  • 7114
  • 1
Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

  • 25 яну 2026 | 14:01
  • 2207
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 48059
  • 168
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 17924
  • 31
На почивката: Рома 0:0 Милан

На почивката: Рома 0:0 Милан

  • 25 яну 2026 | 21:47
  • 3959
  • 10
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 40439
  • 187
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 18123
  • 18
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 30580
  • 193